Жительница Лиды хотела попасть на концерт рэпера Басты, но деньги за билет перечислила мошеннику





О том, что люди часто страдают от козней аферистов в сети интернет, милиция говорит регулярно. Тем не менее, мошенники продолжают действовать, а доверчивые граждане — вестись на небылицы.

Очередное уголовное дело по подобному факту возбуждено Лидским районным отделом следственного комитета. В милицию обратилась представительница слабого пола, местная жительница 1991-го года рождения и сообщила, что через инфокиоск перечислила сто восемьдесят белорусских рублей в адрес неизвестного. Последний разместил в сети интернет объявление о продаже билетов на концерт рэпера Баста. Мероприятие состоялось в столице в конце октября, но потерпевшая на него не попала. Завладев деньгами представительницы слабого пола, аферист на вязь больше не выходил.

По статье “мошенничество” возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гродненского облисполкома .