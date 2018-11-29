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Жительница Лиды хотела попасть на концерт рэпера Басты, но деньги за билет перечислила мошеннику
О том, что люди часто страдают от козней аферистов в сети интернет, милиция говорит регулярно. Тем не менее, мошенники продолжают действовать, а доверчивые граждане — вестись на небылицы.
Очередное уголовное дело по подобному факту возбуждено Лидским районным отделом следственного комитета. В милицию обратилась представительница слабого пола, местная жительница 1991-го года рождения и сообщила, что через инфокиоск перечислила сто восемьдесят белорусских рублей в адрес неизвестного. Последний разместил в сети интернет объявление о продаже билетов на концерт рэпера Баста. Мероприятие состоялось в столице в конце октября, но потерпевшая на него не попала. Завладев деньгами представительницы слабого пола, аферист на вязь больше не выходил.
По статье “мошенничество” возбуждено уголовное дело, сообщает
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О том, что люди часто страдают от козней аферистов в сети интернет, милиция говорит регулярно. Тем не менее, мошенники продолжают действовать, а доверчивые граждане...
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