Городокские малыши учатся безопасному поведению

Вопросы прививания детям навыков безопасного поведения, формирование способности предвидеть опасные ситуации и умения по возможности избегать их, а при необходимости правильно действовать — очень актуальны. В учреждении образования «Ясли-сад № 2 г. Городка» обеспечение безопасности, сохранение и укрепление здоровья 266 воспитанников — одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой администрация и педколлектив.





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