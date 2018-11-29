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Городокские малыши учатся безопасному поведению

30.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Вопросы прививания детям навыков безопасного поведения, формирование способности предвидеть опасные ситуации и умения по возможности избегать их, а при необходимости правильно действовать — очень актуальны. В учреждении образования «Ясли-сад № 2 г. Городка» обеспечение безопасности, сохранение и укрепление здоровья 266 воспитанников — одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой администрация и педколлектив.

Городокские малыши учатся безопасному поведению

Подробнее читайте в №92 от 30.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv . 

 
 
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Вопросы прививания детям навыков безопасного поведения, формирование способности предвидеть опасные ситуации и умения по возможности избегать их, а при...
 
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