|
Городокские малыши учатся безопасному поведению
30.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Вопросы прививания детям навыков безопасного поведения, формирование способности предвидеть опасные ситуации и умения по возможности избегать их, а при необходимости правильно действовать — очень актуальны. В учреждении образования «Ясли-сад № 2 г. Городка» обеспечение безопасности, сохранение и укрепление здоровья 266 воспитанников — одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой администрация и педколлектив.
Подробнее читайте в №92 от 30.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы прививания детям навыков безопасного поведения, формирование способности предвидеть опасные ситуации и умения по возможности избегать их, а при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)