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На «Ёлка-фэст-2018» выбирали самых достойных Деда Мороза и Снегурочку в Брестской области
30.11.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
До Нового Года - еще целый месяц. Но уже сегодня, 30 ноября 2018 года, участники и зрители «Ёлка-Фэста» в ЦМТ получили мощный заряд праздничного настроения.
В финале областного этапа республиканского новогоднего фестиваля «Ёлка-Фэст» зрители увидели 9 очень разных представлений из учреждений образования Кобрина. Белоозерска, Высокого, Лунинца, Ляховичей, Пинска, Ганцевичей, Барановичей и Бреста.
Зрители вместе с героями получасовых мини спектаклей участвовали в процессе создания новогодних подарков, пытались развеселить скучающего в кресле-качалке Деда Мороза, найти утерянный мешок с подарками и волшебный посох. Пели современные песни с Дедом Морозом-рокером и играли в мяч со Снегурочкой.
Переживали за падчерицу, отправленную злой мачехой за клубникой, и замирали от ледяного взгляда Снежной королевы.
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До Нового Года - еще целый месяц. Но уже сегодня, 30 ноября 2018 года, участники и зрители «Ёлка-Фэста» в ЦМТ получили мощный заряд праздничного настроения. В финале...
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