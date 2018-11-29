Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию

Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз. Об этом сегодня было заявлено на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, которое прошло в Беловежской пуще, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Все технические моменты устранены. Сегодня высокая готовность к подписанию данного документа", - сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой отметил, что работа над проектом документа длилась полтора года. "Мы сегодня поставили точку в вопросе согласования соглашения о взаимном признании виз. Надеемся, что в декабре текущего года председатели правительств наших государств его подпишут", - сказал он.