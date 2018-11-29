|
Жизнь не по средствам. Сколько белорусов не смогли пояснить налоговикам, где взяли деньги на покупки
30.11.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Налоговики в январе-сентябре этого года проанализировали информацию о доходах и расходах 14,2 тысячи белорусов, которые живут не по средствам. В результате 1,2 тысячи человек не подтвердили источники доходов, направленных на приобретение имущества и иные расходы. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в МНС.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
По результатам проверок физлицам предъявлено к уплате в бюджет 3,7 миллиона рублей, уточнили в МНС.
— Контрольные мероприятия проводятся налоговыми органами в первую очередь в отношении граждан, живущих «не по средствам», которые не получают доходы из официальных источников либо получают их в незначительных размерах, осуществляют незарегистрированную деятельность, получают заработную плату «в конвертах», но при этом приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершают иные финансовые операции, — поясняют в МНС.
Ранее сообщалось, что в Беларуси налоговики ежегодно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь не по средствам. Сколько белорусов не смогли пояснить налоговикам, где взяли деньги на покупки
Налоговики в январе-сентябре этого года проанализировали информацию о доходах и расходах 14,2 тысячи белорусов, которые живут не по средствам. В результате 1,2 тысячи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)