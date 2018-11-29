Жизнь не по средствам. Сколько белорусов не смогли пояснить налоговикам, где взяли деньги на покупки

Налоговики в январе-сентябре этого года проанализировали информацию о доходах и расходах 14,2 тысячи белорусов, которые живут не по средствам. В результате 1,2 тысячи человек не подтвердили источники доходов, направленных на приобретение имущества и иные расходы. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказали в МНС.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По результатам проверок физлицам предъявлено к уплате в бюджет 3,7 миллиона рублей, уточнили в МНС.

— Контрольные мероприятия проводятся налоговыми органами в первую очередь в отношении граждан, живущих «не по средствам», которые не получают доходы из официальных источников либо получают их в незначительных размерах, осуществляют незарегистрированную деятельность, получают заработную плату «в конвертах», но при этом приобретают дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершают иные финансовые операции, — поясняют в МНС.

Ранее сообщалось, что в Беларуси налоговики ежегодно просят подтвердить доходы в среднем у 20−25 тысяч физлиц. Но около 5 тысяч человек не удается пояснить превышение расходов, им производят доплату подоходного налога. По сравнению с 2013 годом число тех, к кому возникают вопросы со стороны налоговиков по расходам и доходам, выросло почти в 2 раза. Ранее в МНС заявляли , что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам».