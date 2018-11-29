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Лукашенко объявил о новых задержаниях с «поличным»

30.11.2018 14:33 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко объявил о новых задержаниях с «поличным»

По словам президента Беларуси, несколько десятков руководителей «попали на импорте» и задержаны с поличным.

«А почему возят (импортные запчасти для техники – ред.) - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8-15%. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее, и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным", - сказал Лукашенко в пятницу в ходе посещения Оршанского льнокомбината.

Глава государства поручил организовать на отечественных промышленных предприятиях выпуск всей номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта техники. Об этом он заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льноводства и переработки льна

«Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя», - сказал президент.

Александр Лукашенко увере, что производство тех или иных деталей, которые сейчас закупаются за рубежом, можно поручить отечественным предприятиям.

«Гомсельмаш» страдает - не все мощности заняты, МТЗ - иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям», - отметил он.

 
 
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По словам президента Беларуси, несколько десятков руководителей «попали на импорте» и задержаны с поличным.
 
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