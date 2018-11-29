Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр в Беларуси

В Минске презентовали талисман II Европейских игр. Им стал лисенок по имени Лесик. Он обошел почти 2000 претендентов и был назван победителем республиканского конкурса, передает «МИР 24».

Представление долгожданного символа превратилось в импровизированное празднование его первого дня рождения. В гости к имениннику пришли знаменитые спортсмены и звезды шоу-бизнеса. На сцену вышли и создатели Лесика. Они рассказали, что это тот самый лисенок из сказки о «Маленьком принце». Он —преданный друг спортсменов и воплощение самых лучших качеств.

«Это и дисциплина, и жизнерадостность, энергия, созидание. Самое главное – чтобы он отражал и белорусскую историю, и динамичность, и энергия, чтобы была. Чтобы мы с таким драйвом встретили II Европейские игры», – рассказал заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр» Алексей Котов.



Напомним, что вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.