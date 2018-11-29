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Лисенок Лесик стал талисманом II Европейских игр в Беларуси

30.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске презентовали талисман II Европейских игр. Им стал лисенок по имени Лесик. Он обошел почти 2000 претендентов и был назван победителем республиканского конкурса, передает «МИР 24».

Представление долгожданного символа превратилось в импровизированное празднование его первого дня рождения. В гости к имениннику пришли знаменитые спортсмены и звезды шоу-бизнеса. На сцену вышли и создатели Лесика. Они рассказали, что это тот самый лисенок из сказки о «Маленьком принце». Он —преданный друг спортсменов и воплощение самых лучших качеств.

«Это и дисциплина, и жизнерадостность, энергия, созидание. Самое главное – чтобы он отражал и белорусскую историю, и динамичность, и энергия, чтобы была. Чтобы мы с таким драйвом встретили II Европейские игры», – рассказал заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр» Алексей Котов. 

Напомним, что вторые Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.



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Теги: Минск
 
 
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Талисман Игр был выбран из около 2000 претендентов на данное звание. Событие отметили импровизированным «днем рождения» лисенка.
 
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