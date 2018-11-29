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Беларуских водителей научили не бояться гололёда

30.11.2018 14:37 — Разное | KYKY  
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Декабрь формально ещё не наступил, но в Беларуси уже началась зима. Снег, конечно, не заметает улицы, но стабильно идёт по утрам, а на термометр страшно смотреть − он показывает температуру ниже нуля. В такую погоду количество ДТП на дорогах (по официальной статистике ГАИ) увеличивается. Чтобы беларуский водитель знал, как ему вести себя на дороге во время холода и гололеда, представители Volkswagen и каршеринга Anytime провели для него урок по экстремальному вождению.

Под присмотром главного инструктура, руководителя центра контраварийной подготовки Сергея Овчинникова, водители моделилировали ситуации, которые могут возникнуть зимой на дороге. Например, неуправляемый занос − это когда нужно «ловить» свой автомобиль. Сергей объяснял, как выходить, а лучше избегать таких инцидентов. Вы (не) удивитесь, но, по словам инструктора, самая частая причина аварий зимой − человеческий фактор. Поэтому большую часть времени он отвёл на разговор о том, как не паниковать, когда вам, например, нужно экстренно затормозить в голодед. По словам Сергея, «такие занятия делают дороги более безопасными». Также он отметил, что не лишним был и урок по оказанию первой помощи − участникам дали потренировать медицинские способности на манекене. 

Ну а завершилось все конкурсами, призами и гонкой. 

 
 
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Декабрь формально ещё не наступил, но в Беларуси уже началась зима. Снег, конечно, не заметает улицы, но стабильно идёт по утрам, а на термометр страшно смотреть −...
 
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