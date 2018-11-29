ПВТ установил правила работы криптобизнеса в Беларуси

Парк высоких технологий опубликовал документы с подробным описанием правил работы криптобизнеса в Беоаруси. Всё согласовано с Нацбанком и КГК и соответсвует требованиям FATF, пишет TUT.by.

Разработчики уверены, что беларуские подходы к безопасности бизнеса можно считать лучшими в своём классе. Замдиректора ПВТ Иван Жизневский отметил, что криптосфера не самая приоритетная для Парка − из других сфер резидентов и стартапов побольше будет.

Правила

При вступлении в ПВТ криптовалютной компании эксперты тщательно проверят её финансовое состояние, происхождение активов и кибербезопасность. Ко всем криптовалютным компаниям устанавливают определённые стандарты, в том числе в вопросе найма сотрудников и финансовой стабильности. Сотрудник, который отвечает за безопасность, должен иметь соответствующее образование, опыт работы по экономической или юридической специальности и AML-подготовку. Аудиторы из «большой четвёрки» (Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG) будут проверять соблюдение требований.

Уставной фонд криптоплатформы должен быть не меньше двух миллионов беларуских рублей, у операторов ICO не меньше 500 тысяч рублей. Все криптовалютные компании в Беларуси обязаны предупреждать клиентов о рисках, связанных с их услугами, раскрывать любую существенную информацию, которая влияет на безопасность клиентов, а также контролировать внутреннюю систему для управления рисками, кибербезопасностью и конфликтами интересов.

Также в документах прописаны требования к проведению ICO. При подозрительных операциях оператор должен не допускать к торгам незаконные токены, а также несовершеннолетних граждан стран, где запрещены операции с токенами.

Резидент ПВТ может самостоятельно или через посредника проводить ICO. Организатор обязан показать заказчикам подробное описание бизнеса, для которого привлекаются инвестиции. Заказать ICO могут и беларуские, и иностранные юрлица. К ним тоже разработаны требования. Также есть требования к рекламе − обязательно предупреждать о рисках.

Комментарий эксперта

Замглавы ЦБ Швейцарии Мартин Хесс помогал разработать эти документы. По его словам, беларуский подход к вопросу регулирование криптовалют имеет преимущество из-за скорости и простоты − для открытия бизнеса не надо понимать всё беларуское законодательство. «Важно обеспечить, чтобы принятые регулятивные нормы, их применение и интерпретация были эквивалентны законам других важных юрисдикций − США, Китая, ЕС, Японии, Кореи, Сингапура и Швейцарии», − сказал Мартин Хесс.

Защита персональных данных организована на уровне GDPR − главного закона о персональных данных в ЕС. Также в вопросе защиты информации авторы ориентировались на MiFID2 − директиву ЕС «O рынках финансовых инструментов».

Поддерживая IТ, власти планируют сделать страну региональным центром технологий, капитала и R&D-центров IT-компаний, в том числе международных.