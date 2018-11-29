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На последних торгах осени белорусский рубль был на коне

30.11.2018 14:15 — Разное | Партизан  
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Сразу всех одолел белорусский рубль на торгах в пятницу 30 ноября. Валютная корзина подешевела на 0,15%.

Курс доллара упал ещё на 0,0068 рубля до 2,1316 BYN/USD. Доллар подешевел уже второй раз, суммарно уступив белорусскому рублю 0,0155 рубля.

Курс евро опустился на 0,0024 рубля до 2,4262 BYN/EUR. Евро пришлось покинуть максимум за 1,5 месяца, на котором оказался вчера.

Курс российского рубля снизился на 0,0020 рубля до 3,2027 BYN/100 RUB.

Итоги недели 26—30 ноября на валютном рынке Беларуси:

На текущей неделе белорусский рубль девальвировался к евро и доллару, незначительно укрепившись к российскому рублю:

курс доллара подскочил на 1,26%;
курс евро вырос на 1,11%;
курс российского рубля снизился всего на 0,17%;

По итогам текущей недели значение корзины валют выросло на 0,49%, но по итогам месяца она всё же подешевела на 0,11%.

Тем не менее после провальных августа и сентября белорусский рубль смог немного восстановить свои позиции по итогам октября и ноября. В целом с начала года валютная корзина подешевела на 0,48%.


Россия

Банк России укрепил российский рубль перед выходными. Официальные курсы иностранных валют на завтра снизились:

курс доллара снизился на 10 копеек до 66,5335 RUB/USD;
курс евро упал на 14 копеек до 75,7484 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сразу всех одолел белорусский рубль на торгах в пятницу 30 ноября. Валютная корзина подешевела на 0,15%.
 
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