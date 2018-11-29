На последних торгах осени белорусский рубль был на коне

Курс доллара упал ещё на 0,0068 рубля до 2,1316 BYN/USD. Доллар подешевел уже второй раз, суммарно уступив белорусскому рублю 0,0155 рубля.





Курс евро опустился на 0,0024 рубля до 2,4262 BYN/EUR. Евро пришлось покинуть максимум за 1,5 месяца, на котором оказался вчера.





Курс российского рубля снизился на 0,0020 рубля до 3,2027 BYN/100 RUB.





Итоги недели 26—30 ноября на валютном рынке Беларуси:





На текущей неделе белорусский рубль девальвировался к евро и доллару, незначительно укрепившись к российскому рублю:





курс доллара подскочил на 1,26%;

курс евро вырос на 1,11%;

курс российского рубля снизился всего на 0,17%;





По итогам текущей недели значение корзины валют выросло на 0,49%, но по итогам месяца она всё же подешевела на 0,11%.



Тем не менее после провальных августа и сентября белорусский рубль смог немного восстановить свои позиции по итогам октября и ноября. В целом с начала года валютная корзина подешевела на 0,48%.







