|
Дикая ревность: любовник под Минском пытал подругу утюгом
36-летняя жительница Минского района пришла в больницу с побоями и ожогом руки. Врачи сообщили об этом в милицию.
Следователи установили, что накануне между ней и сожителем произошел конфликт на почве ревности.
Во время ссоры 34-летний хозяин дома вначале избил ее, а потом раскаленным утюгом причинил травму на руке.
В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.
Утюг, которым он истязал женщину, изъят, расследование дела продолжается.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде обязательства о явке, в его отношении проводится амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летняя жительница Минского района пришла в больницу с побоями и ожогом руки. Врачи сообщили об этом в милицию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)