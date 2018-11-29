Дикая ревность: любовник под Минском пытал подругу утюгом

Следователи установили, что накануне между ней и сожителем произошел конфликт на почве ревности.





Во время ссоры 34-летний хозяин дома вначале избил ее, а потом раскаленным утюгом причинил травму на руке.





В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.





Утюг, которым он истязал женщину, изъят, расследование дела продолжается.





К подозреваемому применена мера пресечения в виде обязательства о явке, в его отношении проводится амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза.











