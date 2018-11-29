"Даю $1 миллион тому, кто найдет в Дроздах белорусский телевизор"

Из-за новых лимитов белорусы стали скупать в зарубежных магазинах бытовую технику и другую продукцию.





Ситуацию сайт Charter97.org обсуждает с гродненским предпринимателем и общественным активистом Сергеем Веремеенко:





- Как в Гродно относятся к новости про урезание лимитов на ввоз товаров из-за границы?





- Во время «черной пятницы» на границе с Польшей были колоссальные очереди. И это показательно. Люди ездили, ездят и будут ездить в Польшу за покупками.





Понятное дело, отношение к урезанию лимитов у белорусов крайне негативное. Все это идет от «таежного союза». К сожалению, наша страна остается его заложником и вот такие «плоды» он нам приносит.





Знаете, поездки на шопинг за границу важны для жителей всей Беларуси. Это возможность купить качественный товар за адекватную цену.





Заметил, что в последнее время в Гродно многие становятся ремесленниками. И эти люди хотели бы потратить часть своего заработка на то, чтобы купить что-то полезное, доступное в той же Польше. В общем, лимиты — это преграды, которые абсолютно не идут властям в плюс.





- На ваш взгляд, как это нововведение отразится на работе предпринимателей и что будет с ассортиментом?





- Как я говорил, это очередная преграда для работы ИП, которых и так хватает. Если брать мой магазин, то все товары в нем на 100% белорусские.





Понятное дело, что хотелось бы что-то купить в той же в Польше, где продукция стоит в разы дешевле! Но, к сожалению, мы не можем этого привести. Я уже просчитывал. После прохождения всех процедур одежда или сувениры превращаются в золотые. Мы будем вынуждены устанавливать цену выше, чем на внутреннем рынке.





Раньше предприниматели работали по «серым схемам». Власти как будто подталкивают их продолжать это делать.





Видно, что властям элементарно не хватает денег. Предпринимателям так закрутили гайки, что резьба начала срываться. Если бы не было преград, таможенных барьеров, то можно было бы еще меньшую цену делать на продаваемую продукцию. Все бы от этого выиграли.









- А каково соотношение цены и качества товаров ЕАЭС и европейских?





- Чтобы найти у нас что-то приличное, нужно очень долго искать. В Европейском союзе с этим значительно проще. Там предложения товаров хорошего качества по доступной цене просто сыпятся на человека. Как предприниматель из Гродно скажу, что нам приходится ездить за продукцией в Минск . В своем городе найти необходимое не можем.





События могут развиваться таким образом, что рынки в Беларуси вскоре совсем опустеют.





- Есть ли способ обойти эти ограничения?





- Да, мы всегда находим лазейки. Выкрутимся как-то и в этом раз. Возможно, снова заработает знаменитое «поле чудес» - место, которое находится на границе с Польшей, где раздают товар на перевозку через границу.





Белорусы самые известные в мире партизаны и найдут способы переправлять товары через границу. Не вижу никакого смысла в том, чтобы ставить людям преграды.





Эти лимиты - не выход. Экономически проще было бы ввести адекватную пошлину. Но сегодня наша страна оказалась в заложниках у России, и от Лукашенко уже мало, что зависит.





Хочу добавить позитива и поздравить белорусов с наступающими праздниками. Желаю, чтобы в следующем году наша жизнь непременно изменилась к лучшему. Желаю веры, уверенности, отваги.









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Тема ограничения лимитов стала очень популярной среди читателей сайта. Статьи на эту тему собрали множество комментариев. Вот только некоторые из них:





«А у Лукашенко, наверное, в его резиденциях телевизор производства «Горизонт» и у «депутатов» и чиновников тоже? Его сын Коля одет во все белорусское, как и все «депутаты» и чиновники? Даю $1 миллион тому, кто найдет в Дроздах белорусский телевизор».





«И шины автомобильные уже не ввезешь. Будем в втридорога «здеся куплять», если будет за что. А так-то пол страны на летних «летать» будут на свой страх и риск. Да уж, страна для жизни».





«Лукавый - это главная историческая ошибка нашего народа, которую надо срочно исправить. Польша нам в пример. Их стартовые позиции были хуже, чем в Беларуси, а теперь белорусы рвутся туда за работой, за покупками и платят деньги за визы, а этот плешивый крендель решает сколько можно купить и сколько провезти. Дешевые машины, высокие технологии, обучение, возможности шенгена. Четверть века выброшена из истории страны хитрозачесанным проходимцем».





«Новые «нормы» затронут ли разного рода администрации и дроздоподобные физиономии с домочадцами? Они то как раз и ввозят сумочки по 40 тыс евро? Дроздунов самих это коснется? А почему нет?»









«Запретить! Ограничить! Лимитировать! Вся суть так называемого ЕАЭС.





А какие пафосные речи звучали при создании этого чудо-объединения. Мол, дескать все только «ради увеличения благосостояния граждан государств союза». Ну как, улучшили?! Видимо, под гражданами подразумевались только члены своих семей и корытные друзья по сбору бахчевых. У них да, стало лучше. Им бы от внешнего мира закрыться, отжимать да барыжить на контрафактном говне, что собственно они и делают, превращая страну в экологически аккумуляторно-свинцовый китайский придаток».





«Белорусские чиновники-тугодумы, вместо того, чтобы понять, почему граждане покупают товары зарубежного происхождения, сделать правильные выводы, а в результате повысить качество продукции, вы, холуи, устраиваете всевозможные ограничения, на нечто продвинутое-хорошее у вас мозгов нет, потому вы и есть тугодумы вместе с своим главным, САМОизбранным», - считают читатели сайта.