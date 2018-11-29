ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И киллеров не надо: известный российский авторитет погиб в страшной аварии

30.11.2018 13:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
У Степана Милованова были связи в афганских кругах, за счет чего он курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы.

Уральский преступный авторитет Степан Милованов, известный в определенных кругах как Степа, стал жертвой страшного ДТП на трассе Екатеринбург-Челябинск. Как уточняет портал «URA.RU», инцидент произошел накануне поздно вечером. 



Кроме Милованова в автомобиле находились двое его сыновей в возрасте 21 и 31 года. Личность четвертого погибшего, ехавшего с ними в одной машине, устанавливается. 

По предварительной информации, причиной ДТП стал занос прицепа от ехавшей по встречной полосе фуры Volvo. Он ударил в манипулятор ТАТА, следовавший за ним Land Rover Степана Милованова и «Газель». 


В аварии погибли пять человек. Скончался водитель манипулятора, а в Land Rover вместе с сидевшим за рулем Степаном Миловановым погибли двое его сыновей и еще один мужчина . 

По факту аварии следствие возбудило уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело передано в ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области. 

Милованов имел судимость за вымогательство, разбои, причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. По некоторым данным, у него были связи в афганских кругах, за счет чего он курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы.

Кроме того, известно, что Милованов близко общался с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, сейчас находящимся под следствием. 

По неофициальной версии, именно Степа помог чиновнику занять руководящий пост, приватизировать «Первый хлебокомбинат» и «Макфу», а затем отстоять бизнес в криминальных войнах 1990-х. 

 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Степана Милованова были связи в афганских кругах, за счет чего он курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Драники – это не белорусская еда». Главный шеф-повар Беларуси назвал настоящее национальное блюдо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика