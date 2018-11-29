И киллеров не надо: известный российский авторитет погиб в страшной аварии

Уральский преступный авторитет Степан Милованов, известный в определенных кругах как Степа, стал жертвой страшного ДТП на трассе Екатеринбург-Челябинск. Как уточняет портал «URA.RU», инцидент произошел накануне поздно вечером.













Кроме Милованова в автомобиле находились двое его сыновей в возрасте 21 и 31 года. Личность четвертого погибшего, ехавшего с ними в одной машине, устанавливается.





По предварительной информации, причиной ДТП стал занос прицепа от ехавшей по встречной полосе фуры Volvo. Он ударил в манипулятор ТАТА, следовавший за ним Land Rover Степана Милованова и «Газель».









В аварии погибли пять человек. Скончался водитель манипулятора, а в Land Rover вместе с сидевшим за рулем Степаном Миловановым погибли двое его сыновей и еще один мужчина .





По факту аварии следствие возбудило уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело передано в ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области.





Милованов имел судимость за вымогательство, разбои, причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. По некоторым данным, у него были связи в афганских кругах, за счет чего он курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы.





Кроме того, известно, что Милованов близко общался с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, сейчас находящимся под следствием.





По неофициальной версии, именно Степа помог чиновнику занять руководящий пост, приватизировать «Первый хлебокомбинат» и «Макфу», а затем отстоять бизнес в криминальных войнах 1990-х.







