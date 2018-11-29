8 лет за смс о наркотиках. Смертельно больная девушка умирает в тюрьме

Еврорадио обратилась Наталья Антонюк, чья дочь Ирина отбывает восьмилетний срок за распространение наркотиков. Женщина рассказывает, что её дочь умирает из-за серьёзных болезней, которые тюремные врачи не в состоянии лечить. В редакциюобратилась, чья дочьотбывает восьмилетний срок за распространение наркотиков. Женщина рассказывает, что её дочь умирает из-за серьёзных болезней, которые тюремные врачи не в состоянии лечить.





История неоднозначна: с одной стороны, ряд диагнозов и жёсткий приговор суда, с другой — опыт употребления наркотиков и... та самая злосчастная смс с координатами закладки, которая привела девушку в колонию.





"Я понимаю, если бы взяли хотя бы с одной закладкой или с деньгами"





"Моя дочь находится в заключении уже 2,5 года. Её осудили по ч. 3 ст. 328 на восемь лет лишения свободы, обвинив в наличии умысла и в пособничестве в распространении наркотиков, — сквозь слёзы рассказывает Наталья. — На суд дочь привозили с парнями, которые работали в интернет-магазине с наркотиками.





Никаких свидетелей именно по дочери не было, никакого оперативного слежения. Никто не подтвердил, что дочь действительно продавала. Закладок нет, ничего нигде не держит. Из неё просто сделали сотрудницу того интернет-магазина. Я понимаю, если бы было распространение, если бы её взяли хотя бы с одной закладкой или с деньгами... Но она никаких денег не получала".





Ирина, сейчас 20-летняя девушка, попала в милицию вечером 5 мая 2016 года в Бресте , когда она вместе со своим парнем возвращалась из кино. Задерживали тогда молодого человека, а её саму привлекли в качестве свидетеля. У парня нашли пакетик с запрещённым веществом.





На следующий день Ирину поместили в СИЗО по подозрению в пособничестве в распространении наркотиков.





“Основанием для приговора стали события, произошедшие ещё в 2015 году, примерно за девять месяцев до задержания. Парень попросил её купить курительную смесь, так как сам ничего не мог найти. Она и написала в тот злосчастную интернет-магазин. Покупку оплатил он. А когда ей пришёл ответ с координатами закладки, переслала его парню", — продолжает Наталья.













Когда длительный срок означает смертную казнь





Дочь Натальи на суде подтвердила, что ранее дважды покупала нюхательную наркотическую смесь. По словам матери, её можно понять, хотя и не оправдать.





У Ирины нет одного лёгкого, прогрессирует бронхоэктатическая болезнь и эмфизема другого лёгкого, один из желудочков сердца находится в состоянии блокады и фактически не работает. Всего у девушки более десятка диагнозов, которые требуют медицинского наблюдения и постоянного лечения.





Во время суда девушка уже была тяжело больна. Подтверждающие документы были представлены на судебном процессе. Однако её все равно осудили на восемь лет заключения. Правда, суд приговорил её к самому маленькому из сроков, возможных по ч. 3 статьи 328.





По словам руководителя правозащитной организации "Платформа" Андрея Бондаренко, в представленных в ходе суда медицинских заключениях имеются сразу два диагноза из перечня заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания. В этой ситуации длительный срок, по сути, означает смертную казнь.





"Решение суда не столько несправедливое, сколько бездуховное и вообще аморальное, — считает правозащитник. — Самой по себе передачи наркотических средств или цели распространения у девушки не было. Да, формально здесь можно усмотреть цель сбыта наркотических средств. Но если подходить логично, то человек не собирался ничего распространять: Ирина просто передала парню координаты с эсэмэски, то есть распространила не сами наркотические средства, а только информацию о их месте нахождения. Антонюк не имела отношения к этому "магазину" и распространению наркотических средств".





"Сами понимаете, какая медицина в тюрьме"





Первостепенная задача для защитников Ирины сейчас — перевод девушки в больницу. В колонии состояние девушки ухудшается, она постоянно задыхается от непрерывного кашля. Ирину давно освободили от работ. Сокамерницы стараются помогать девушке, но иногда им в буквальном смысле приходится откачивать её во время приступов удушья.





"Тюремные врачи проводят осмотр и дают какие-то препараты, но это не помогает. Думаю, вы и сами понимаете, какая там может быть медицина, — рассказывает Наталья Антонюк. — Единственная причина, по которой Ирочка ещё не умерла — посылки с лекарствами, которые мне позволили отправлять. Это в обязательном порядке ингаляторы, витамины и ряд таблеток. Но эти препараты только подавляют симптомы, а не останавливают неизлечимые болезни, которые прогрессируют".





Женщина пытается добиться детального обследования и госпитализации Ирины. Однако МВД и ДИН в определении состояния здоровья заключённой и оснований для её освобождения из-под стражи руководствуются строгими нормативами.





"На просьбы об освобождении Ирины в связи с её состоянием здоровья органы отвечают, что это возможно только в том случае, если будет "третья стадия" физического состояния. То есть предсмертная, — продолжает Андрей Бондаренко. — Существует всего три стадии. Третья — это уже тот момент, когда человек фактически не может самостоятельно дышать и передвигаться. А стадию здоровья Ирины даже никто не определял и не спешит это делать".





По словам правозащитника, с последней беседы с представителями ДИН прошло более полугода, но никаких обследований не проводится. Правозащитник считает, что это объясняется тем, что суд закрыл глаза на диагнозы девушки, а при поступлении в колонию её состояние уже характеризовалось как тяжёлое:





"Департамент исполнения наказаний прекрасно понимает, чем это может закончиться. Тут уже и возмещение вреда, причинённого здоровью, и так далее. И, возможно, даже возбуждение уголовного дела за неоказание надлежащей медицинской помощи. Поэтому всеми правдами и неправдами Ирине отказывают в прохождении этого обследования. Ведь без него по документам будет получаться так, что попала она в колонию здоровой".





Наталья Антонюк написала о ситуации в Администрацию президента, но ответа не получила. Чтобы привлечь внимание к проблеме своей дочери, женщина намерена объявить голодовку.