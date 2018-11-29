"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум

Наталья Степутенко, корреспондент газеты "Земля и люди", г. Могилев:
- Очень понравилась экскурсия по городу. Особенно запомнился ваш молодёжный центр. Такого рода площадки-отличная возможность для молодёжного общения и времяпрепровождения. Хотелось бы, чтобы и в нашем городе открывались такие объекты. Ожидаю от сегодняшнего форума получить как можно больше практических рекомендаций в сфере развития интернете- журналистики, продвижения контента в социальных сетях, которые впоследствии я могла бы применить в своей работе.
Сергей Кудрявцев, редактор веб-отдела газеты "Горецкий вестник", г. Горки:
- Я впервые в Гродно. Город безумно понравился, особенно его историческая центральная часть, очень интересно было посетить Старый и Новый замок. Загорелся идеей приехать сюда ещё раз летом с повторной экскурсией. Программа сегодняшнего форума предусматривает много полезного для меня как редактора веб-ресурса. Думаю, навыки, которые сегодня получу, помогут активизировать работу сайта и аккаунтов в соцсетях моего издания и будут полезны для меня не только как для профессионала, но и как для обычного пользователя.
Сергей Юревич, фотокорреспондент газеты "Светлы шлях", г. Сморгонь:
- Участвую в форуме молодых журналистов впервые. Судя по заявленным темам в программе, работа будет плодотворной, так как развитие интернет-журналистики это один из наиболее актуальных современных вопросов в сфере СМИ. Форум полезен ещё и тем, что здесь можно встретиться со своими коллегами, пообщаться, обменяться важным опытом.
Анастасия Збереновская, заведующая отделом писем и массовой работы газеты "Заря над Неманом", г. Мосты:
- Форум молодых журналистов для меня - это возможность не только получить ценные советы от людей, состоявшихся в журналистике, настоящих профессионалов своего дело, но и пообщаться с другими молодыми сотрудниками СМИ, обзавестись полезными знакомствами. В своем издании я веду радио и готовлю печатные материалы для газеты. Никто не знает, как сложится жизнь, а потому нельзя стоять на месте, нужно постоянно расти и развиваться. Хотелось бы поближе познакомиться сегодня с нюансами продвижения контента в социальных сетях и интернете, на ютуб-канале. Я уверена, что этот навык обязательно пригодится для дальнейшей карьеры.