"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум



Наталья Степутенко, корреспондент газеты "Земля и люди", г. Могилев:

- Очень понравилась экскурсия по городу. Особенно запомнился ваш молодёжный центр. Такого рода площадки-отличная возможность для молодёжного общения и времяпрепровождения. Хотелось бы, чтобы и в нашем городе открывались такие объекты. Ожидаю от сегодняшнего форума получить как можно больше практических рекомендаций в сфере развития интернете- журналистики, продвижения контента в социальных сетях, которые впоследствии я могла бы применить в своей работе.













Сергей Кудрявцев, редактор веб-отдела газеты "Горецкий вестник", г. Горки:

- Я впервые в Гродно . Город безумно понравился, особенно его историческая центральная часть, очень интересно было посетить Старый и Новый замок. Загорелся идеей приехать сюда ещё раз летом с повторной экскурсией. Программа сегодняшнего форума предусматривает много полезного для меня как редактора веб-ресурса. Думаю, навыки, которые сегодня получу, помогут активизировать работу сайта и аккаунтов в соцсетях моего издания и будут полезны для меня не только как для профессионала, но и как для обычного пользователя.











Сергей Юревич, фотокорреспондент газеты "Светлы шлях", г. Сморгонь:

- Участвую в форуме молодых журналистов впервые. Судя по заявленным темам в программе, работа будет плодотворной, так как развитие интернет-журналистики это один из наиболее актуальных современных вопросов в сфере СМИ. Форум полезен ещё и тем, что здесь можно встретиться со своими коллегами, пообщаться, обменяться важным опытом.















Анастасия Збереновская, заведующая отделом писем и массовой работы газеты "Заря над Неманом", г. Мосты: