ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум

30.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум
Наталья Степутенко, корреспондент газеты "Земля и люди", г. Могилев:
- Очень понравилась экскурсия по городу. Особенно запомнился ваш молодёжный центр. Такого рода площадки-отличная возможность для молодёжного общения и времяпрепровождения. Хотелось бы, чтобы и в нашем городе открывались такие объекты. Ожидаю от сегодняшнего форума получить как можно больше практических рекомендаций в сфере развития интернете- журналистики, продвижения контента в социальных сетях, которые впоследствии я могла бы применить в своей работе.
 





"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум
Сергей Кудрявцев, редактор веб-отдела газеты "Горецкий вестник", г. Горки:
- Я впервые в Гродно. Город безумно понравился, особенно его историческая центральная часть, очень интересно было посетить Старый и Новый замок. Загорелся идеей приехать сюда ещё раз летом с повторной экскурсией. Программа сегодняшнего форума предусматривает много полезного для меня как редактора веб-ресурса. Думаю, навыки, которые сегодня получу, помогут активизировать работу сайта и аккаунтов в соцсетях моего издания и будут полезны для меня не только как для профессионала, но и как для обычного пользователя.
 




"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум
Сергей Юревич, фотокорреспондент газеты "Светлы шлях", г. Сморгонь:
- Участвую в форуме молодых журналистов впервые. Судя по заявленным темам в программе, работа будет плодотворной, так как развитие интернет-журналистики это один из наиболее актуальных современных вопросов в сфере СМИ. Форум полезен ещё и тем, что здесь можно встретиться со своими коллегами, пообщаться, обменяться важным опытом.
 






"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум
Анастасия Збереновская, заведующая отделом писем и массовой работы газеты "Заря над Неманом", г. Мосты:
- Форум молодых журналистов для меня - это возможность не только получить ценные советы от людей, состоявшихся в журналистике, настоящих профессионалов своего дело, но и пообщаться с другими молодыми сотрудниками СМИ, обзавестись полезными знакомствами. В своем издании я веду радио и готовлю печатные материалы для газеты. Никто не знает, как сложится жизнь, а потому нельзя стоять на месте, нужно постоянно расти и развиваться. Хотелось бы поближе познакомиться сегодня с нюансами продвижения контента в социальных сетях и интернете, на ютуб-канале. Я уверена, что этот навык обязательно пригодится для дальнейшей карьеры.
 
 
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Новые навыки обязательно пригодятся в работе": участники шестого форума молодых журналистов о том, чем интересен и полезен для них форум
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика