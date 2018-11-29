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Павел Легкий: «Ответственность владельцев интернет-ресурсов не зависит от способа идентификации пользователей»
30.11.2018 — Разное | Заря над Неманам
Говоря о способах идентификации, Павел Легкий отметил, что основной способ, указанный в постановлении Совета Министров – это СМС-идентификация, однако предусмотрены и другие способы, которые сам владелец интернет-ресурса сочтет целесообразными, например, идентификация через социальные сети или электронную почту.
– Вне зависимости от способа идентификации, которую выбирает владелец интернет-ресурса, ответственность для него четко прописана, – подчеркнул Павел Легкий. – Владелец интернет-ресурса в любом случае получит требование об устранении действий комментатора-«хулигана». Если указанная проблема не будет устранена в поставленные сроки, мы вправе ограничить доступ к ресурсу, пока требование не будет выполнено.
С 1 декабря также начинается регистрация СМИ, тех ресурсов, которые захотят работать в сети по правилам средств массовой информации в качестве сетевых ресурсов. В связи с этим законодательство ждут и другие изменения, касающиеся требований к руководителям СМИ.
– Так, в применении к сетевым ресурсам мы предлагаем применить требования к главным редакторам. Предлагается сократить временный ценз работы в медиасфере с 5 до 3 лет. Кроме того, это не обязательно должна быть работа на руководящей должности. Право возглавить сетевой ресурс предлагается предоставить в том числе и рядовым журналистам. При этом потенциальный редактор интернет-ресурса не обязательно должен будет занимать все это время именно руководящую должность, – пояснил Павел Легкий.
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Павел Легкий: «Ответственность владельцев интернет-ресурсов не зависит от способа идентификации пользователей»
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