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Мужчина напал с ножом на пенсионерку

30.11.2018 14:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина напал с ножом на пенсионерку
БЕЛТА

Мужчина проник в дом пожилой женщины и, угрожая ножом, потребовал деньги.

О нападении сообщил сын женщины. Он едва не столкнулся с незнакомцем, выходящим со двора.

Правоохранители, опросив пострадавшую, пришли к выводу, что нарушитель не из местных. Они обследовали близлежащие дома и вскоре вышли на след преступника: тот хотел скрыться за забором. Мужчина попытался сбежать, но его поймали. При себе у беглеца был нож, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений САЧЕК.

Нарушителем закона оказался 40-летний житель Гомельской области. В Раков он приехал в составе бригады строителей. На преступление пошел, потому что нужна была выпивка. 

Мужчина напал с ножом на пенсионерку
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Разбойное нападение произошло в агрогородке Раков. Преступника задержали в течение получаса.
 
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