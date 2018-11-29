Мужчина напал с ножом на пенсионерку

Мужчина проник в дом пожилой женщины и, угрожая ножом, потребовал деньги.

О нападении сообщил сын женщины. Он едва не столкнулся с незнакомцем, выходящим со двора.

Правоохранители, опросив пострадавшую, пришли к выводу, что нарушитель не из местных. Они обследовали близлежащие дома и вскоре вышли на след преступника: тот хотел скрыться за забором. Мужчина попытался сбежать, но его поймали. При себе у беглеца был нож, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений САЧЕК.