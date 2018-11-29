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«Ситуация в льноотрасли не радужная» – на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников

30.11.2018 — Разное | Герой працы  
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«Ситуация в льноотрасли не радужная» – на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
"Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников
30 ноября, Орша /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Чтобы вывести льняную отрасль на эффективный уровень работы, необходимо в первую очередь объективно определить проблемные вопросы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льняной отрасли и переработке льна, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы в течение года, наверное, откладывали проведение этого совещания. Дальше откладывать некуда. Этот год был моментом истины для производства льна и рапса - мы еще поговорим про эту культуру, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня наша задача - объективно определить проблемные вопросы с тем, чтобы вывести наконец-то льняную отрасль на эффективный уровень работы. Поэтому мне нужны аргументированные, откровенные и честные ответы на все вопросы. Не пытайтесь, поджав хвост, бойко доложить, какой героизм вы совершили в этой отрасли".
Глава государства отметил, что внимание к этой сфере не случайно. Беларусь - одна из ведущих стран-производителей льноволокна. К тому же лен - это единственный ежегодно воспроизводимый вид сырья для текстильной промышленности. Сегодня белорусские предприятия выпускают специализированную технику для его возделывания и уборки, а заводы осваивают и развивают новые направления использования льноволокна, костры и льносемян.
"В настоящее время у нас восстанавливается такая, казалось, утерянная позиция, как производство льняного масла. Несколько лет назад мы его полностью импортировали", - констатировал Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что в стране еще несколько лет назад определились с технологией выращивания, оптимальными сроками сева и уборки льна, с подходами к работе Оршанского льнокомбината и техническому переоснащению льнозаводов и льносеющих организаций.
"Но ситуация в льноотрасли не радужная. Да, надо сказать, что какой-то маленький-маленький прирост есть, динамика в нужном направлении. Не только потому, что рынок сегодня помог нам, спрос пошел, но еще и потому, что как-то зашевелились, в хозяйствах начали больше внимания уделять льну. Но это же слезы", - подчеркнул глава государства.
По словам Президента, его настораживает, что на совещаниях из года в год поднимаются одни и те же вопросы. "Проблемы есть как у производителей льна, так и у его переработчиков, однако эффективных решений не предлагают ни губернаторы, ни правительство", - отметил он.
Александр Лукашенко спросил, почему по-прежнему не соблюдаются технологические регламенты по подбору почв и их обработке, что мешает сеять лен и поднимать льнотресту в агротехнические сроки и почему для закладки товарных посевов используются некачественные семена. "Это вопросы сельского хозяйства, сельхозпредприятий", - обратил внимание глава государства.
Президент также поинтересовался, какая в стране проведена работа по созданию машин для всего технологического цикла, почему у льносеющих организаций до сих пор нет необходимой техники для возделывания и уборки льна. "Что препятствует полной загрузке производственных мощностей наших льнозаводов? Почему они работают неэффективно, а их модернизация свелась к банальной замене изношенных узлов и агрегатов? В чем причина отсутствия качественного льноволокна в необходимом объеме и невыполнения госзаказа?" - поднял целый ряд проблемных вопросов Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что Россия и Китай, покупающие льноволокно в Беларуси, производят товары, которые пользуются большим спросом в сравнении с белорусскими. "Где технологии, специалисты, которые должны продвигать отечественную льняную продукцию?" - поинтересовался глава государства.
Президент констатировал, что в развитие Оршанского льнокомбината с 2007 года вложено $212 млн. Что в таком случае сдерживает нормальное развитие предприятия, спросил он. "Сегодня мы определились: 30-35% они могут добавить, у них мощностей хватает", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
 
 
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"Ситуация в льноотрасли не радужная" - на какие вопросы Лукашенко ждет ответов от чиновников 30 ноября, Орша /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Чтобы вывести льняную...
 
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