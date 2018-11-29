Волковысские производители продовольственных товаров победители премии «Народная Марка»





29 ноября во Дворце Республики состоялась торжественная Церемония награждения победителей Премии потребительского признания «Народная Марка».

Народное голосование проходило в три этапа, с 15 августа по 15 октября, по категориям продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг массового спроса. Выбор потребителей — а именно они решали, какие бренды и производители достойны высокого статуса народной любви и признания «Народная Марка» — осуществлялся по анкетам, которые были открыты и доступны всем желающим в печатных изданиях страны, их общий тираж составил свыше 3 млн экз, а также онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Общее количество голосов, полученных организаторами за те или иные бренды, составило 437 824 от жителей всех областей Беларуси. Традиционно, анкеты Премии не содержали подсказок в виде вариантов ответа — в каждой из заявленных номинаций участники голосования самостоятельно указывали название только одного бренда или производителя, продукции которого доверяют и готовы рекомендовать, сообщает издание Про бизнес .

За годы проведения Премии широкую узнаваемость по всей Беларуси, символ «Народной Марки», право использования которого получают лидеры голосования, не только служит уверенным покупательским ориентиром, свидетельствующим о том, что сегодня выбирает массовый потребитель, но и повышает брендовое знание населения, способствует развитию добросовестной конкуренции, вдохновляя производителей на дальнейшие достижения в области качества товаров и услуг.

Победителями премии «Народная Марка» среди продовольственных товаров традиционно стали «Белакт» в номинации «Молочные продукты для питания детей раннего возраста» и волковысский мясокомбинат в номинации «Производитель мясных изделий».