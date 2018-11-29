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Елочные базары откроются 18 декабря

30.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Елочные базары откроются 18 декабря

В Гродненской области первее всего елку можно будет купить в Волковыске и Лиде – 18 декабря, в Гродно елочные базары откроют 21 декабря, а в остальных районах региона 20-21 декабря. Общее количество торговых точек – 150, из них в областном центре расположится 19, сообщает «Гродненская правда».

Цена дерева традиционно зависит от его высоты. В Гродно небольшие деревца до 1 метра можно будет приобрести за 10 рублей. От 1 до 2 метров – 13 рублей. Для тех, у кого потолки повыше есть красавицы от 3 до 5 метров, их отдадут за 27 рублей. А вот если кому-то нужно будет дерево больше 5 метров в высоту, то за него нужно будет отдать 55 рублей. Кстати, обещают, что в продаже будут елки и по 8 метров.

В районах области цены могут колебаться. Елочки до 1 метра – от 6 до 9 рублей, 1-2 метров – от 7 до 13 рублей, 2-3 метров – от 9 до 19, 3-5 метров – в среднем 27 рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области первее всего елку можно будет купить в Волковыске и Лиде – 18 декабря, в Гродно елочные базары откроют 21...
 
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