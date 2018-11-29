Компенсация стоимости инженерных сетей: кто и за что платит? Разъяснение от Минстройархитектуры

Материал об обязанности владельцев земельных участков возмещать стоимость инженерных сетей государству вызвал массу вопросов. Министерство строительства и архитектуры разъяснило постановление Совмина № 298 от 01.04.2014, принятого к Указу № 26, на кого распространяется обязанность компенсировать затраты государства на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Нужно ли платить за инженерные сети, построенные до 1 апреля 2014 года?

В разъяснении Министерства строительства и архитектуры говорится, что действие Указа № 26 не распространяется на строительство, в том числе проектирование, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, начатое до вступления в силу Указа № 26. То есть на инженерные сети, появившиеся в населенном пункте до 1 апреля 2014 года.

Кто не будет компенсировать затраты на их строительство?

Согласно Указу от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» от возмещения затрат освобождены граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Также постановлением Совмина от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», предусмотрено, что возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов инфраструктуры к земельным участкам не производится лицами, которым земельные участки предоставляются с внесением платы за право заключения договоров аренды. Компенсировать стоимость сетей не нужно и тем, кто покупает участки в частную собственность и затраты по видам объектов инфраструктуры уже включены в в их кадастровую стоимость.

Но есть исключение!

Граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и приобретшие земельные участки без аукциона (или на аукционе, но без указания стоимости сетей) после вступления в силу Указа № 26 (после 01.04.2014), обязаны возмещать затраты на строительство объектов инфраструктуры вне зависимости от даты ввода их в эксплуатацию.

Кто определяет размер затрат и когда о сумме компенсации должен узнать застройщик?

При формировании земельных участков для проведения аукциона кадастровая стоимость земельного участка должна быть актуализирована с учетом наличия распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры, с указанием в градостроительном паспорте точек подключения к инфраструктуре по каждому ресурсу.

Величина затрат, возмещаемых застройщиками одноквартирных, блокированных жилых домов, определяется местными исполнительными и распорядительными органами при выдаче разрешительной документации на возведение таких домов в зависимости от проектной мощности возводимого дома. Это значит, что при вручении разрешения на строительство, чиновник обязан сообщить и о величине компенсации, которую нужно будет оплатить до введения дома в эксплуатацию.

Проблемы «первого плательщика»

Получается, что чиновники Столбцовского райисполкома не правильно истолковали постановление Совета Министров № 298 о возмещения затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры при расчете размера компенсации для героя нашей публикации Сергея Ольшевского.



Дом, который построил Сергей Ольшевский. Чтобы ввести его в эксплуатацию, Столбцовский райисполком требует компенсировать затраты государства на электрификацию деревни в 60-х годах. Фото из архива Сергея Ольшевского

— После публикации материала о взымании компенсации за инженерные сети со мной связались более 20 человек, — говорит Сергей Ольшевский. — Истории их аналогичны моей — исполкомы отказываются вводить дома в эксплуатацию пока не будет выплачена назначенная компенсация за инженерные сети. Например, мне позвонил человек, который тоже построился в Столбцовском районе. Ему под его техусловия выделили электроснабжение на 15 Квт. И теперь за это ему нужно выплатить более 20 тысяч рублей! Понятно, что таких людей по стране очень много и для многих такие «новости» стали настоящим шоком. Более того, выяснилось, что о компенсациях не во всех исполкомах до этого не знают. И только после публикации на TUT.BY начали делать запросы в облисполкомы.

В моем случае я вижу ошибку — мне насчитали компенсацию за электрификацию деревни в 60-х годах прошлого века. Мой совет всем остальным — запрашивайте информацию, когда строились инженерные сети в конкретном населенном пункте. И кстати, в указе говорится о именно о строительстве, а не модернизации.

Сергей считает, что постановление содержит ошибку, потому что расчет должен происходить по каждому населенному пункту отдельно — так сказано в методике, — а не по среднему тарифу района.

— Не известно же ведь, что и в какой деревне строилось из инфраструктуры, почему человек должен платить за сети, которые есть в другом населенном пункте района?

Сейчас Сергей Ольшевский намерен собрать всех, кто находится в подобной ситуации или попадает под постановление № 298 и создать совместный документ с требованием об отмене постановления Совмина.