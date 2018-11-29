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Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
30.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом он заявил сегодня, посещая Оршанский льнокомбинат, передает корреспондент БЕЛТА. Как доложили главе государства, в мире в настоящее время есть только несколько стран, которые выращивают лен. Это в основном европейские государства. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции. «Это хорошо, что на рынке все меньше государств. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать (часть сырья по импорту. — Прим. БЕЛТА). Данная отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует», — сказал Александр Лукашенко. Президент при посещении предприятия высказал долю критики в адрес руководства АПК и губернаторов за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также зачастую и его качество. На модернизированном Оршанском льнокомбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом, например, в той же Франции. Естественно, все это сказывается на цене конечной продукции и эффективности предприятия в целом. По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Однако Президент подчеркнул, что недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы. «Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство», — сказал он. Главу государства заверили, что в целом лен — рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, и в этом направлении в Беларуси уже многое сделано. Президенту доложили о модернизации льнокомбината, вложенных инвестициях. В результате вырос объем экспорта, расширилась его география, увеличились выручка, зарплаты. Предприятие обеспечивает своевременные расчеты по взятым на себя кредитным обязательствам. Александр Лукашенко особо обратил внимание, что и непосредственно сельхозпроизводители должны ощущать рост эффективности и получать прибыль. В этом плане льнокомбинат уже на протяжении нескольких лет поэтапно повышает закупочные цены на сырье и готов на новые существенные шаги, чтобы заинтересовать сельчан. Глава государства ознакомился с производством, прошел по цехам и пообщался с работниками предприятия, осмотрел образцы выпускаемой продукции. Это не только ткани, но и готовая одежда для детей и взрослых, в том числе джинсовая, шторы, постельные принадлежности, гигиенические изделия медицинского назначения, камуфляжные ткани и многое другое, вплоть до некоторых видов бумаги. Соответствующая продукция востребована не только в Беларуси, но и за рубежом. Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию производства, освоению и продвижению новых видов продукции. «Это глубокая переработка, добавленная стоимость, дополнительные деньги и занятость, уход от импорта, — отметил Александр Лукашенко. — Что нам мешает обеспечить свои больницы (медицинскими изделиями изо льна. — Прим. БЕЛТА) и прочее, продавать свое? Ничего не мешает». «Мало того, что это политическая культура (для Беларуси, так как изображена на гербе страны. — Прим. БЕЛТА), в мире льна не хватает. Значит, рынок будет. Чем дальше, тем больше. Ну и коль мы начали этим заниматься и вложили большие деньги в производство и переработку, надо дальше, углубляя эту переработку, получить и косметологические товары, и для медицины… Надо углубляться», — резюмировал белорусский лидер.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом он заявил...
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