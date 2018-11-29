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Дрибинщина готовится к празднованию Нового года

30.11.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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До Нового года осталось чуть больше месяца, и мы уже традиционно готовимся к одному из самых главных праздников в году. Это, пожалуй, самое лучшее время, ведь ожидание праздника — повсюду. Попробуем посмотреть на то, что происходит вокруг нас, в калейдоскоп. У многих в детстве была такая игрушка, в которой узоры многократно отражаются и создают мгновенно меняющиеся картинки. Итак…
Уже обратили внимание на витрины и оформление магазинов? В частности, на фотозону, которую работники райпо разместили в универмаге райцентра? Площадка, на которой посетители магазина могут сделать памятный снимок, находится в отделе «Галантерея», на втором этаже. Новогодний уголок с фразами-хэштегами, начинающимися с клавиатурного знака «решетка» — «сновымгодом» и «подарки близким здесь» выглядит празднично и сказочно. Он словно возвращает посетителей в детство и заряжает позитивом. В нем поместились и камин, и украшенная елка, и другие праздничные атрибуты.
А уже скоро ловить праздничную волну и делать предновогодние селфи можно будет и на центральной площади. Возле районного Центра культуры работники коммунхоза установили елку.
Еще одна новость: в декабре неподалеку от агрогородка Рясно появится резиденция Деда Мороза. Как рассказали в отделе по идеологической работе, культуре и делам молодежи райисполкома, она разместится возле Гремячей криницы. Именно таким и должно быть место, где принимает гостей сказочный персонаж — уединенная поляна в заснеженном лесу. Уже сейчас в школах района проводится акция «Игрушка на елку для Деда Мороза» — поделки ребят украсят новогоднюю елку, которая будет установлена в резиденции. А с 22 по 25 декабря все желающие смогут побывать там. Для школьников организуют подвоз. Ребятам покажут театрализованное представление, подарят праздничные сувениры и угостят горячим чаем с выпечкой. О том, во сколько будут начинаться представления, какова стоимость билета — читайте в следующих номерах «СВ».
И, как обычно, в районе объявлен смотр-конкурс на лучшее предновогоднее и рождественское оформление торговых объектов, административных зданий организаций, предприятий и учреждений. Конкурс проводится с 10 декабря текущего года по 10 января нового года. Напомним основные критерии оценки: наличие праздничной иллюминации, поздравительных плакатов, необычность подхода. Победители будут награждены премиями райисполкома.
Максим ТЕТЕРИН
 
Теги: Новости
 
 
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