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Прилучный рассказал, можно ли воскресить его героя в «Мажоре»

30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Прилучный рассказал, можно ли воскресить его героя в «Мажоре»

Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала

Павел Прилучный ответил на один из самых актуальных для поклонников «Мажора» вопросов. Став гостем онлайн-шоу «Без вопросов» портала «Вокруг ТВ», актер высказался о возможном продолжении популярного сериала:

Всему когда-то приходит конец. И «Мажору» — тоже. Наверняка будет какой-то новый «Мажор», но уже с чуть-чуть другим названием. Может, с новым героем — у нас же много героев там появилось разных. Если [зрители] захотят, вдруг будет большой бунт, например, все станут писать Константину Львовичу Эрнсту: «Мы хотим четвертый [сезон]», наверняка он будет.

Павел уверен, что жизнь его собственного героя, несмотря на открытый финал сериала, действительно закончилась: "Меня-то все, убили, не воскресить. Там же дыра на полгруди!"

Актер допустил, впрочем, некоторую возможность того, что сценаристы все же смогут повернуть историю иным образом — и его персонаж будет жить. Однако на хороший сценарий, по мнению Павла, потребуется много времени и денег: «Это народная история, ее растянули на фразы. <...> Если делать четвертый [сезон], то делать с хорошим сценарием, хорошо подготовленным. А это минимум полгода — писать хороший сценарий. Ну и много денег. Либо его не надо делать вообще. Если это будет хорошая история, я, конечно, с удовольствием соглашусь [вернуться], почему бы и нет».

Прилучный между тем считает смерть своей героя вполне закономерной: "Если в первом он был еще совсем юноша, то во втором превратился в мужчину. <...> А в третьем сезоне у него был такой «рок». Вдруг появились мотоцикл, алкоголь и все остальное. И, собственно говоря, это все к чему-то приводит. Для меня это привело к смерти Игоря Соколовского."

Сериал «Мажор» шел на «Первом канале» с 2014 по 2018 год. Он рассказывал о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В проекте снимались Карина Разумовская, Денис Шведов, Любовь Аксенова и другие. Жестокая и неожиданная развязка сериала возмутила зрителей, которые до сих пор надеются на продолжение.

Источник: kino.mail.ru/news

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Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала Павел Прилучный ответил на один из самых актуальных для...
 
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