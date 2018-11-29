Прилучный рассказал, можно ли воскресить его героя в «Мажоре»

Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала

Павел Прилучный ответил на один из самых актуальных для поклонников «Мажора» вопросов. Став гостем онлайн-шоу «Без вопросов» портала «Вокруг ТВ», актер высказался о возможном продолжении популярного сериала:

Всему когда-то приходит конец. И «Мажору» — тоже. Наверняка будет какой-то новый «Мажор», но уже с чуть-чуть другим названием. Может, с новым героем — у нас же много героев там появилось разных. Если [зрители] захотят, вдруг будет большой бунт, например, все станут писать Константину Львовичу Эрнсту: «Мы хотим четвертый [сезон]», наверняка он будет.

Павел уверен, что жизнь его собственного героя, несмотря на открытый финал сериала, действительно закончилась: "Меня-то все, убили, не воскресить. Там же дыра на полгруди!"

Актер допустил, впрочем, некоторую возможность того, что сценаристы все же смогут повернуть историю иным образом — и его персонаж будет жить. Однако на хороший сценарий, по мнению Павла, потребуется много времени и денег: «Это народная история, ее растянули на фразы. <...> Если делать четвертый [сезон], то делать с хорошим сценарием, хорошо подготовленным. А это минимум полгода — писать хороший сценарий. Ну и много денег. Либо его не надо делать вообще. Если это будет хорошая история, я, конечно, с удовольствием соглашусь [вернуться], почему бы и нет».