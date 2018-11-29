|
Прилучный рассказал, можно ли воскресить его героя в «Мажоре»
30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Павел Прилучный ответил на один из самых актуальных для поклонников «Мажора» вопросов. Став гостем онлайн-шоу «Без вопросов» портала «Вокруг ТВ», актер высказался о возможном продолжении популярного сериала:
Всему когда-то приходит конец. И «Мажору» — тоже. Наверняка будет какой-то новый «Мажор», но уже с чуть-чуть другим названием. Может, с новым героем — у нас же много героев там появилось разных. Если [зрители] захотят, вдруг будет большой бунт, например, все станут писать Константину Львовичу Эрнсту: «Мы хотим четвертый [сезон]», наверняка он будет.
Павел уверен, что жизнь его собственного героя, несмотря на открытый финал сериала, действительно закончилась: "Меня-то все, убили, не воскресить. Там же дыра на полгруди!"
Актер допустил, впрочем, некоторую возможность того, что сценаристы все же смогут повернуть историю иным образом — и его персонаж будет жить. Однако на хороший сценарий, по мнению Павла, потребуется много времени и денег: «Это народная история, ее растянули на фразы. <...> Если делать четвертый [сезон], то делать с хорошим сценарием, хорошо подготовленным. А это минимум полгода — писать хороший сценарий. Ну и много денег. Либо его не надо делать вообще. Если это будет хорошая история, я, конечно, с удовольствием соглашусь [вернуться], почему бы и нет».
Прилучный между тем считает смерть своей героя вполне закономерной: "Если в первом он был еще совсем юноша, то во втором превратился в мужчину. <...> А в третьем сезоне у него был такой «рок». Вдруг появились мотоцикл, алкоголь и все остальное. И, собственно говоря, это все к чему-то приводит. Для меня это привело к смерти Игоря Соколовского."
Сериал «Мажор» шел на «Первом канале» с 2014 по 2018 год. Он рассказывал о молодом человеке, которого отец-олигарх в наказание за проступок отправляет работать в полицию. В проекте снимались Карина Разумовская, Денис Шведов, Любовь Аксенова и другие. Жестокая и неожиданная развязка сериала возмутила зрителей, которые до сих пор надеются на продолжение.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала Павел Прилучный ответил на один из самых актуальных для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)