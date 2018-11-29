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Гомельская школьница задержана за распространение наркотиков

30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Гомельская школьница задержана за распространение наркотиков

Учащаяся одной из школ областного центра обвиняется в сбыте наркотических и психотропных веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

По предварительной информации, девушка работала на один из интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ.

В настоящий момент 16-летняя гомельчанка заключена под стражу. Гомельским городским отделом СК ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 328 УК.

Фигурантом по делу также проходит молодой человек 2001 года рождения, которому предъявлено обвинение за распространение запрещенных веществ.

Проводится комплекс необходимых следственных действий.

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Учащаяся одной из школ областного центра обвиняется в сбыте наркотических и психотропных веществ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе...
 
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