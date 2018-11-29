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Гомельская школьница задержана за распространение наркотиков
30.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Учащаяся одной из школ областного центра обвиняется в сбыте наркотических и психотропных веществ. Об этом корреспонденту
По предварительной информации, девушка работала на один из интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ.
В настоящий момент 16-летняя гомельчанка заключена под стражу. Гомельским городским отделом СК ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 328 УК.
Фигурантом по делу также проходит молодой человек 2001 года рождения, которому предъявлено обвинение за распространение запрещенных веществ.
Проводится комплекс необходимых следственных действий.
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