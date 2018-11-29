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Как согреться без последствий
30.11.2018 — Разное | Лоевский край
Как только морозы на улице крепчают, спасатели сразу фиксируют увеличение количества печных пожаров. А ведь для того, чтобы без проблем греться зимой, печь, прежде всего, должна быть правильно сложена.
Лоевский РОЧС.
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Как только морозы на улице крепчают, спасатели сразу фиксируют увеличение количества печных пожаров. А ведь для того, чтобы без проблем греться зимой, печь, прежде...
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