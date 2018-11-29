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Как согреться без последствий

30.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Как согреться без последствийКак только морозы на улице крепчают, спасатели сразу фиксируют увеличение количества печных пожаров. А ведь для того, чтобы без проблем греться зимой, печь, прежде всего, должна быть правильно сложена.
Отсутствие возможности и желания вовремя отремонтировать печь может привести к весьма плачевным по-следствиям — уничтожению жилья, имущества, гибели в огне людей.
Нельзя не сказать про соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Из года в год вы-являются одни и те же нарушения: то хозяин дрова возле печки горкой сложит, то предтопочный лист забудет прибить, а то и вовсе — топит грубку не прерываясь, чтоб теплее было.
Необходимо также обратить внимание на чердачные помещения частных домов, где причин для возгорания предостаточно. Пол чердака зачастую утеплен опилками или соломой, а сколько «нужных» вещей хранится там годами. И рядом со всем этим великолепием — дымоход. В лучшем случае — оштукатурен и побелен, в худшем — весь в трещинах. Достаточно малейшей искры и …. пепелище вместо дома.
Но задумываемся ли мы о таких мелочах? Вспоминаем ли мы о том, что практически у каждого из нас в селах и деревнях живут родители, бабушки, дедушки, родственники. Заботимся ли мы об их безопасности? Согласитесь, отремонтировать печь, проверить исправность электроприборов совсем несложно. Нужно всего лишь проявить внимание. И кто знает, может именно вы сможете отвести беду…

Лоевский РОЧС.

 
 
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Как только морозы на улице крепчают, спасатели сразу фиксируют увеличение количества печных пожаров. А ведь для того, чтобы без проблем греться зимой, печь, прежде...
 
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