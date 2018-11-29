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Первый лёд таит опасность…

30.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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Первый лёд таит опасность…Не стоит забывать о том, что первый лед обманчив и в случае несоблюдения правил без-опасности на водных объектах в это время года несет прямую опасность жизни и здоро-вью.
Помните, характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжитель-ности морозов, состава воды, скорости течения. В ноябре-декабре до наступления устойчивых морозов лед не-прочен, а водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине.
В связи с коварностью первого льда Лоевский РОЧС настоятельно рекомендует, особенно рыбакам и охотни-кам, соблюдать меры предосторожности. Взрослым необходимо объяснить детям, почему нельзя играть около воды, пока лед не стал прочным. Наберитесь терпения, скоро придут настоящие морозы, и все радости зимнего отдыха станут по-настоящему доступны и безопасны.

 

 

 
 
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Не стоит забывать о том, что первый лед обманчив и в случае несоблюдения правил без-опасности на водных объектах в это время года несет прямую опасность жизни и...
 
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