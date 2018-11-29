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Первый лёд таит опасность…
30.11.2018 — Разное | Лоевский край
Не стоит забывать о том, что первый лед обманчив и в случае несоблюдения правил без-опасности на водных объектах в это время года несет прямую опасность жизни и здоро-вью.
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Не стоит забывать о том, что первый лед обманчив и в случае несоблюдения правил без-опасности на водных объектах в это время года несет прямую опасность жизни и...
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