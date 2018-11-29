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21-летний защитник БАТЭ вошел в сборную тура Лиги Европы
Защитник БАТЭ Захар Волков включен в символическую сборную лучших игроков пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, что 21-летний футболист уверенно провел матч против венгерского «Види», не дав сопернику создать ни одного опасного момента у ворот Дениса Щербицкого. Матч завершился победой БАТЭ — 2:0.
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Защитник БАТЭ Захар Волков включен в символическую сборную лучших игроков пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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