Беларусь и Россия согласовали проект о взаимном признании виз





Беларусь и Россия полностью согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун по итогам заседания межгосударственной рабочей группы.

«Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры», – сказал чиновник.

После подписания и вступления в силу данного соглашения у граждан третьих стран появится возможность свободно перемещаться по России и Беларуси, в случае если они имеют визу одного из этих государст, пишет ТАСС .

«Также по проекту соглашения беспрепятственно на территорию обоих государств смогут въезжать иностранные граждане, имеющие право на временное проживание и постоянное место жительства», – сообщил Бегун, добавив, что стороны договорились принять все необходимые меры, чтобы вынести этот документ на подписание на заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 декабря в Бресте.

«Если данное соглашение вступит в силу до 20 мая будущего года, то оно значительно упростит прибытие иностранных граждан на II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года», – заключил глава департамента МВД Беларуси.

Напомним, 29 мая страны подписали соглашение о взаимном признании виз на время проведения чемпионата мира по футболу в России. Безвизовый режим длился с 4 июня по 25 июля. И уже к 15 июля, по данным Госпогранкомитета Беларуси, белорусско-российскую границу пересекли почти 33 тысячи человек.