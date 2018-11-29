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Беларусь и Россия согласовали проект о взаимном признании виз

30.11.2018 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия согласовали проект о взаимном признании виз

Беларусь и Россия полностью согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун по итогам заседания межгосударственной рабочей группы.

«Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры», – сказал чиновник. 

После подписания и вступления в силу данного соглашения у граждан третьих стран появится возможность свободно перемещаться по России и Беларуси, в случае если они имеют визу одного из этих государст, пишет ТАСС.

«Также по проекту соглашения беспрепятственно на территорию обоих государств смогут въезжать иностранные граждане, имеющие право на временное проживание и постоянное место жительства», – сообщил Бегун, добавив, что стороны договорились принять все необходимые меры, чтобы вынести этот документ на подписание на заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 декабря в Бресте.

«Если данное соглашение вступит в силу до 20 мая будущего года, то оно значительно упростит прибытие иностранных граждан на II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года», – заключил глава департамента МВД Беларуси.

Напомним, 29 мая страны подписали соглашение о взаимном признании виз на время проведения чемпионата мира по футболу в России. Безвизовый режим длился с 4 июня по 25 июля. И уже к 15 июля, по данным Госпогранкомитета Беларуси, белорусско-российскую границу пересекли почти 33 тысячи человек.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Беларусь и Россия полностью согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник департамента по гражданству и...
 
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