﻿ Россия введет для иностранных военных кораблей уведомительный порядок прохождения Северного морского пути. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия введет для иностранных военных кораблей уведомительный порядок прохождения Северного морского пути

30.11.2018 14:42 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Иностранные военные корабли в 2019 году смогут ходить по Северному морскому пути после уведомления, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа будет завершена к началу навигации 2019 года", - сказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

По его словам, рост представительства органов государственной власти на международных переговорах по вопросам деятельности Военно-морского флота позволил увеличить количество заключенных договоров в этой области более чем в три раза.

Так, отметил он, знаковой за отчетный период стала совместная работа с Министерством иностранных дел, ФСБ и другими федеральными органами, которая обеспечила заключение пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

"Это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств", - добавил Мизинцев.

Как сообщалось, командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Керченском проливе.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранные военные корабли в 2019 году смогут ходить по Северному морскому пути после уведомления, сообщил начальник Национального центра управления обороной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Печь, угарный газ и МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика