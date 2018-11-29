Россия введет для иностранных военных кораблей уведомительный порядок прохождения Северного морского пути

Иностранные военные корабли в 2019 году смогут ходить по Северному морскому пути после уведомления, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа будет завершена к началу навигации 2019 года", - сказал Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

По его словам, рост представительства органов государственной власти на международных переговорах по вопросам деятельности Военно-морского флота позволил увеличить количество заключенных договоров в этой области более чем в три раза.

Так, отметил он, знаковой за отчетный период стала совместная работа с Министерством иностранных дел, ФСБ и другими федеральными органами, которая обеспечила заключение пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море.

"Это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств", - добавил Мизинцев.

Как сообщалось, командующий военно-морскими силами ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Керченском проливе.