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Вместе с тем, по словам главы государства, работа до сих пор налажена неэффективно.- сказалВ то же время, заметил глава государства, люди ценят льняную продукцию, спрос на нее только растет.заявил президент.Глава государства также констатировал, что в развитие Оршанского льнокомбината с 2007 года вложено $212 млн.