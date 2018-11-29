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Лукашенко рассказал о "поганом настроении" и "безобразных людях"

30.11.2018 15:04 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко убежден, что принятое несколько лет назад решение о развитии льноводства в Беларуси было правильным. Об этом президент заявил 30 ноября во время, посещая Оршанский льнокомбинат.

Вместе с тем, по словам главы государства, работа до сих пор налажена неэффективно. "Главное мое впечатление пока сегодня - безобразные мы люди. Любить надо свою страну. И любовь должна выражаться не в болтовне и словах, а в делах", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время, заметил глава государства, люди ценят льняную продукцию, спрос на нее только растет. "А для нас, чернобыльской республики, Украины и России это вообще "лекарство". Льняные ткани - это спасение для нас. Мир давно понял, особенно Европа: льну быть. А число производителей уменьшается. Так правильно мы поступили, что когда-то занялись модернизацией производства, особенно на этом льнокомбинате - это наша история? Абсолютно правильно. И жизнь это подтвердила, - заявил президент. - Казалось бы, чего у меня такое поганое настроение? Потому что мы безобразно относимся к этому".

Глава государства также констатировал, что в развитие Оршанского льнокомбината с 2007 года вложено $212 млн.

 
 
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Александр Лукашенко убежден, что решение о развитии льноводства в Беларуси было правильным.
 
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