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В Беларуси еще один банк приостановил выдачу кредитов на жилье

30.11.2018 14:46 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
БПС-Сбербанк приостановил выдачу потребительских кредитов и ограничил прием новых кредитных заявок на приобретение жилья на общих основаниях. При этом банк продолжает обслуживать ранее выданные кредиты в полном объеме.

— С 30 ноября 2018 года БПС-Сбербанк приостанавливает прием новых кредитных заявок на приобретение жилья, а также выдачу кредитов на потребительские нужды. Данное ограничение не затрагивает прием кредитных заявок на действующих условиях по продуктам «Geely cо Сбербанком», а также по кредитам, предоставляемым населению на льготных основаниях в рамках указа № 240, — рассказали в БПС-Сбербанке.

Также в банке рассказали, что заявки на кредит, которые подали до 30 ноября 2018 года, будут рассмотрены в соответствии со старыми условиями кредитования (условиями, действовавшими на момент обращения).

«Текущие изменения кредитной линейки банка для физических лиц вызваны необходимостью комплексного пересмотра процентных ставок по ряду кредитов, а также ее обновления», — объяснили в пресс-службе.

Напомним, ранее Беларусбанк ввел новые изменения в выдачу кредитов. Так, с 8 ноября банк приостановил прием заявок на получение кредитов на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет. Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи. Ранее банк также анонсировал, что поднял ставки по кредитам на недвижимость, приостановил выдачу займов на приобретение жилья.

 
 
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БПС-Сбербанк ограничил прием новых кредитных заявок на приобретение жилья.
 
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