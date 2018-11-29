В Беларуси еще один банк приостановил выдачу кредитов на жилье



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

рассказали в БПС-Сбербанке.Также в банке рассказали, что заявки на кредит, которые подали до 30 ноября 2018 года, будут рассмотрены в соответствии со старыми условиями кредитования (условиями, действовавшими на момент обращения).Напомним, ранее Беларусбанк ввел новые изменения в выдачу кредитов. Так, с 8 ноября банк приостановил прием заявок на получение кредитов на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет. Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи. Ранее банк также анонсировал, что поднял ставки по кредитам на недвижимость, приостановил выдачу займов на приобретение жилья.