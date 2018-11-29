Экспертиза показала вину всех троих экс–полицейских в изнасиловании коллеги в Уфе

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Все трое экс-полицейских начальника, обвиняемых в групповом изнасиловании своей коллеги, 23-летней дознавательницы, причастны к совершению преступления. Таким образом, якобы алиби, о котором говорили адвокаты обвиняемых, может оказаться вовсе не алиби. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.Также, по сведению издания, было установлено время совершения преступления – с 19:00 до 21:00. Адвокаты же обвиняемых говорили о том, что во время совершения преступления их клиенты были в других местах.Представитель республиканского управления следственного комитета России от комментария на этот счет пока отказался.