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Экспертиза показала вину всех троих экс–полицейских в изнасиловании коллеги в Уфе

30.11.2018 14:41 — Разное | UDF  
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Фото: Сергей Словохотов
Также было подтверждено время совершения преступления.

Все трое экс-полицейских начальника, обвиняемых в групповом изнасиловании своей коллеги, 23-летней дознавательницы, причастны к совершению преступления. Таким образом, якобы алиби, о котором говорили адвокаты обвиняемых, может оказаться вовсе не алиби. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Также, по сведению издания, было установлено время совершения преступления – с 19:00 до 21:00. Адвокаты же обвиняемых говорили о том, что во время совершения преступления их клиенты были в других местах.

Представитель республиканского управления следственного комитета России от комментария на этот счет пока отказался.

 
 
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Также было подтверждено время совершения преступления.
 
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