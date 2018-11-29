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velcom купил активы еще одного минского провайдера
C 11 декабря 2018 года абонентов «БЕЛИНФОНЕТ»
«Для улучшения качества услуг, модернизации технических активов, а также доступа к современной технической базе для клиентов руководством ООО „БЕЛИНФОНЕТ“ было принято решение о консолидации абонентской базы с velcom. Мы ожидаем, что данный шаг окажет положительное влияние на качество оказания услуг связи, а также будет способствовать расширению перечня предлагаемых сервисов клиентам провайдера. Мы рады приветствовать новых абонентов в рядах velcom», — отметил заместитель генерального директора по финансовым вопросам Андреас Граф.
С 11 декабря абоненты «БЕЛИНФОНЕТ» автоматически будут переведены на тарифные планы velcom. Смена тарифного плана произойдет в автоматическом режиме. В качестве бонуса всем абонентам будут предоставлены специальные условия обслуживания на 6 месяцев с момента перехода на тарифные планы velcom.
Ранее клиентами velcom
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С 11 декабря абоненты «БЕЛИНФОНЕТ» автоматически будут переведены на тарифные планы velcom.
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