velcom купил активы еще одного минского провайдера

C 11 декабря 2018 года абонентов «БЕЛИНФОНЕТ» начнет обслуживать компания velcom. Это коснется физических и юридических лиц, которые пользуются услугами интернета по технологиям Ethernet и ADSL.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Для улучшения качества услуг, модернизации технических активов, а также доступа к современной технической базе для клиентов руководством ООО „БЕЛИНФОНЕТ“ было принято решение о консолидации абонентской базы с velcom. Мы ожидаем, что данный шаг окажет положительное влияние на качество оказания услуг связи, а также будет способствовать расширению перечня предлагаемых сервисов клиентам провайдера. Мы рады приветствовать новых абонентов в рядах velcom», — отметил заместитель генерального директора по финансовым вопросам Андреас Граф.

С 11 декабря абоненты «БЕЛИНФОНЕТ» автоматически будут переведены на тарифные планы velcom. Смена тарифного плана произойдет в автоматическом режиме. В качестве бонуса всем абонентам будут предоставлены специальные условия обслуживания на 6 месяцев с момента перехода на тарифные планы velcom.

Ранее клиентами velcom стали абоненты минского провайдера "Атлант Телеком". Также к velcom перешли активы гомельского и витебского «Гарантов».