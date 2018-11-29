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Какие скидки и когда будут в декабре в магазинах Минска?

30.11.2018 15:36 — Разное | Myfin  
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Какие скидки и когда будут в декабре в магазинах Минска?
фото: Myfin.by

ЦУМ на непродовольственные товары делает скидки на 20-22%, 1, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря, а 6 и 8 декабря - на 25% на отдельные группы товаров. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник будет скидка 20%.

В ГУМе 6, 8, 13, 27, 29 декабря будет скидка 22% на непродовольственные товары, а с 20 по 24 декабря - 27% на непродовольственные товары от суммы чека Br20,19. Для держателей дисконтных карт 7, 14, 28 декабря дадут скидки 25% на непродовольственные товары, передает БЕЛТА.

«Универмаг Беларусь» скидку 23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары предлагает 4, 11, 18 декабря, и каждый понедельник - 8% на продовольственные товары для пенсионеров. Для держателей дисконтных карт 1-2, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 декабря непродовольственные товары будут продавать дешевле на 25%, продовольственные - на 5%.

Торговый дом «На Немиге» предоставит скидки 25% на непродовольственные и 5% на продовольственные товары каждую среду, субботу, воскресенье декабря. 3-23 декабря отдельные группы непродовольственных товаров будут продавать со скидкой 30%, а 24 и 25 декабря - непродовольственные - 27%, продовольственные - 5%. Для держателей дисконтных карт в четверг и пятницу скидка 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.

«Кирмаш» предлагает скидки каждую среду и пятницу 23% на непродовольственные товары, а каждую субботу 26% на непродовольственные товары. Для держателей дисконтных карт - 3, 10, 17, 24 декабря действует скидка 25% на непродовольственные товары.

 
 
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Скидки в магазинах Минска до 30-70%: где и когда.
 
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