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Яндекс.Район заработал в Минске

В Минске начал работать сервис Яндекс.Район . С его помощью можно общаться с соседями: обсуждать районные новости, публиковать объявления и рассказывать друг другу об интересных местах.

Яндекс.Район поможет узнать, что происходит поблизости, и обсудить насущное — скажем, новый забор в сквере или гигантскую сосульку над подъездом. Кроме того, сервис подойдёт тем, кому нужен соседский совет. Например, здесь можно выяснить, куда отдать ребёнка заниматься фигурным катанием, где неподалёку есть хороший рынок или когда отремонтируют подземный переход.

«Городская среда — это не только парки, лавочки и велодорожки, но ещё и коммуникации между людьми. Яндекс.Район предоставит минчанам удобную площадку, где соседи смогут общаться друг с другом, местные предприниматели — с клиентами, а городские активисты — с единомышленниками», — говорит Егор Цыганок, региональный директор Яндекса в Беларуси.

«Яндекс.Район помогает горожанам обсуждать и находить решения самых разных проблем. Например, не так давно в Екатеринбурге нашли владельца потерявшегося бенгальского кота, а пользователи из Краснодара собрали дворовую команду по баскетболу. Мы уверены, что в Минске сервис тоже ждёт успех», — говорит Татьяна Горелик, руководитель сервиса Яндекс.Район.