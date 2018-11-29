«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Иностранец-видеоблогер посетил Минский зоопарк, экзотариум в нём и рассказал об этом в своём ролике , который за день набрал более двух тысяч просмотров.

«Просто Андрей из Латвии, обычный менеджер в строительной компании», – так называет себя автор канала, на котором опубликовано уже 139 видео. Большинство роликов посвящены теме аквариумов и их жителям: рыбам, морским черепахам, ракообразным и другим. Кстати, название канала тоже заслуживает внимания – «Чудак и рыбы Монстры».



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

В Минск блогер приехал несколько дней назад и первым делом отправился на рынок, где посмотрел на продававшихся животных. После этого Андрей сходил в экзотариум Минского зоопарка. Там он приятно удивился.

В своём видео автор комментирует увиденное, отмечает «шикарное» оформление аквариумов, разнообразие и размеры их обитателей, кристально чистую воду.

«Богато-круто-просто фантастика. Такого не ожидал увидеть. Зоопарк тоже выше всех похвал», – порадовался житель Риги.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

Посмотревшие ролик пользователи тоже остались довольны.

«Очень интересное видео, как всегда»,

«Круто! Люблю я эту живность. Впечатляет!﻿»,

«Шикарно всё смотрится: дизайн, объём... всё продумали. Всё ухоженно! Спасибо большое, что поделились с нами»,

«Я после первого посещения тоже был в шоке, что так могли красиво сделать. Там по-настоящему интересно. Вам большое спасибо, что сумели показать другим эту красоту».



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

В своих сообщениях под видео турист обратил внимание на цены в общественном транспорте и стоимость поездки на такси, назвав их приятными.

Правда, таксисты блогеру сказали неверные данные относительно населения Минска. По их словам, в столице Беларуси проживают пять миллионов человек, хотя на самом деле в Минске около двух миллионов жителей.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

Также Андрей подумывает приехать в белорусскую столицу ещё разок, но уже вместе со своей семьёй.

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