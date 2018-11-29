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«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке

30.11.2018 15:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Иностранец-видеоблогер посетил Минский зоопарк, экзотариум в нём и рассказал об этом в своём ролике, который за день набрал более двух тысяч просмотров.  

«Просто Андрей из Латвии, обычный менеджер в строительной компании», – так называет себя автор канала, на котором опубликовано уже 139 видео. Большинство роликов посвящены теме аквариумов и их жителям: рыбам, морским черепахам, ракообразным и другим. Кстати, название канала тоже заслуживает внимания – «Чудак и рыбы Монстры».  

«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры  

В Минск блогер приехал несколько дней назад и первым делом отправился на рынок, где посмотрел на продававшихся животных. После этого Андрей сходил в экзотариум Минского зоопарка. Там он приятно удивился.  

В своём видео автор комментирует увиденное, отмечает «шикарное» оформление аквариумов, разнообразие и размеры их обитателей, кристально чистую воду.  

«Богато-круто-просто фантастика. Такого не ожидал увидеть. Зоопарк тоже выше всех похвал», – порадовался житель Риги.  

«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры  

Посмотревшие ролик пользователи тоже остались довольны.  

«Очень интересное видео, как всегда»,  

«Круто! Люблю я эту живность. Впечатляет!﻿»,  

«Шикарно всё смотрится: дизайн, объём... всё продумали. Всё ухоженно! Спасибо большое, что поделились с нами»,  

«Я после первого посещения тоже был в шоке, что так могли красиво сделать. Там по-настоящему интересно. Вам большое спасибо, что сумели показать другим эту красоту».  

«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры  

В своих сообщениях под видео турист обратил внимание на цены в общественном транспорте и стоимость поездки на такси, назвав их приятными.  

Правда, таксисты блогеру сказали неверные данные относительно населения Минска. По их словам, в столице Беларуси проживают пять миллионов человек, хотя на самом деле в Минске около двух миллионов жителей.  

«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры  

Также Андрей подумывает приехать в белорусскую столицу ещё разок, но уже вместе со своей семьёй.  

Осенью 2018 года мы рассказывали о том, как белорусские учёные спасают летучих мышей зимой. 

«Их очень часто находят на снегу, их очень часто отбивают от ворон» (подробнее здесь).  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Иностранец-видеоблогер посетил Минский зоопарк, экзотариум в нём и рассказал об этом в своём ролике, который за день набрал более двух тысяч...
 
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