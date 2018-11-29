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Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках
Новости Турции. Популярный среди туристов турецкий город Бодрум уходит под воду. Автомобильное движение полностью парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейшие потоки воды смывают целые колонны припаркованных машин. Закрыты кафе, магазины и социальные объекты.
Сотрудники экстренных служб эвакуируют жителей из затопленных зданий на лодках и в ковшах спецтехники. Прогнозы синоптиков оставляют желать лучшего: дожди не прекратятся еще несколько дней.
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Тонет турецкий курорт Бодрум: людей эвакуируют на лодках
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Новости Турции. Популярный среди туристов турецкий город Бодрум уходит под воду. Автомобильное движение полностью парализовано, сообщили в программе Новости «24...
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