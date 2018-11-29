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В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

30.11.2018 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Одна из старейших рождественских ярмарок Европы открылась в немецком Дрездене. В 2018 году она распахнула свои двери для посетителей уже в 584 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

Здесь жители и гости города могут попробовать традиционные праздничные сладости, согреться чашкой какао, полюбоваться на знаменитую пирамиду с деревянными куклами и, конечно, приобрести рождественские сувениры.

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

Насладиться атмосферой праздника в Дрездене едут сотни туристов. Работать ярмарка будет до 24 декабря. В течение нескольких недель здесь ожидают несколько миллионов гостей.

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире

В Дрездене открылась одна из старейших рождественских ярмарок в мире
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Новости Германии. Одна из старейших рождественских ярмарок Европы открылась в немецком Дрездене. В 2018 году она распахнула свои двери для посетителей уже в 584 раз,...
 
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