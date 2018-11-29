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Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи
Новости Беларуси. Более 126 тысяч новых объектов добавилось на картах при уточнении адресов переписи в Беларуси. Итоги первого этапа кампании озвучили 30 ноября в Белстате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Были обследованы здания, в которых проживают или могут проживать люди к моменту опроса. Всего более 600 тысяч строений.
За 16 дней регистраторы удалили более 8000 объектов, а добавили в 15 раз больше, таким образом составив соответствующий список. В работе задействовали порядка 1000 человек, в том числе сотрудников жилищно-коммунальных организаций.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Напоминаем: перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2019 года. Впервые опрос можно будет проводить
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Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи
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Новости Беларуси. Более 126 тысяч новых объектов добавилось на картах при уточнении адресов переписи в Беларуси. Итоги первого этапа кампании озвучили 30 ноября в...
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