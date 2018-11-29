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Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

30.11.2018 14:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 126 тысяч новых объектов добавилось на картах при уточнении адресов переписи в Беларуси. Итоги первого этапа кампании озвучили 30 ноября в Белстате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева

Были обследованы здания, в которых проживают или могут проживать люди к моменту опроса. Всего более 600 тысяч строений.

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

За 16 дней регистраторы удалили более 8000 объектов, а добавили в 15 раз больше, таким образом составив соответствующий список. В работе задействовали порядка 1000 человек, в том числе сотрудников жилищно-коммунальных организаций.

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
От того, насколько качественно и с желанием человек ответит на наши вопросы, будет зависеть, где будет находиться больница, детский сад; какие маршруты транспорта будут проходить по его улице. Эти все вопросы решает именно перепись. Это многогранный спектр вопросов, которые, в принципе, нацелены на то, чтобы улучшить среду обитания каждого белоруса.

Более 126 тысяч объектов появится на картах Беларуси после первого этапа переписи

Напоминаем: перепись населения Беларуси пройдет в октябре 2019 года. Впервые опрос можно будет проводить через интернет. Итоги подсчета подведут в 2020.
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Новости Беларуси. Более 126 тысяч новых объектов добавилось на картах при уточнении адресов переписи в Беларуси. Итоги первого этапа кампании озвучили 30 ноября в...
 
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