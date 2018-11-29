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«Луч» с художником Митей Писляком выпустил часы с портретом типичного беларуса

30.11.2018 15:25 — Разное | KYKY  
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Минский завод «Луч» запускает новую коллекцию часов, сделанную вместе с беларускими художниками. Первая выпуск − 30 штук с рисунками Мити Писляка. Он изобразил «типичного, по его мнению, беларуса: розовый лик, светлый волос, голубые глаза». Завод хочет привлечь внимание к современному беларускому искусству, сделать его ближе и понятнее людям, пишет marketing.by.

На презентации 29 ноября несколько часов уже купили, а стоят они по 190 рублей. На обороте каждые часы имеют гравировку в виде подписи Мити Писляка и коллекционный номер. Отметим, что при коллаборации с художниками учитывают их особенности. Митя Писляк − вегетарианец, поэтому ремешок для часов с его циферблатом сделали из полиэстера, а не из кожи.

Кроме часов, художник ещё оформил витрину флагманского магазина «Луч» на проспекте Независимости. А раньше знать о Мите вы могли по интерпретации картин Хруцкого на улице Карла Маркса и котам на минских стенах.

 
 
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Минский завод «Луч» запускает новую коллекцию часов, сделанную вместе с беларускими художниками. Первая выпуск − 30 штук с рисунками Мити Писляка. Он изобразил...
 
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