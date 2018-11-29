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Беларусь и Россия договорились о взаимном признании виз

30.11.2018 15:01 — Разное | KYKY  
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Беларусь и Россия полностью согласовали проект соглашения о взаимном признании виз, пишет ТАСС. Его хотят подписать 13 декабря в Бресте на заседании Совмина Союзного государства.

Подробнее об этом рассказал представитель МВД Беларуси Алексей Бегун: «Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры. Стороны договорились, что предпримут все меры, чтобы вынести этот документ на подписание на заседании Совмина Союзного государства». Он добавил, что после подписания государства разберутся с вопросом транзита иностранцев, которые имеют визу только Беларуси или только России. По словам Бегуна, иностранцы с российской визой смогут въехать в РФ через Беларусь на любом виде транспорта.

Представитель МВД добавил, что на территорию обеих стран смогут въехать иностранцы, у которых есть право на временное проживание и ПМЖ. «Если данное соглашение вступит в силу до 20 мая будущего года, то оно значительно упростит прибытие иностранных граждан на Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года», − сказал Бегун.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Беларусь и Россия полностью согласовали проект соглашения о взаимном признании виз, пишет ТАСС. Его хотят подписать 13 декабря в Бресте на заседании Совмина...
 
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