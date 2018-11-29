Все о вашей тоске, душевная выставка и божественный Фредди. Топ событий этих выходных в Могилеве

Приготовились уже кутаться в плед дома на диване все выходные? Срочно меняйте планы! Сделали для вас подборку, куда стоит сходить в Могилеве 1 и 2 декабря. Есть даже бесплатная лекция.

1 декабря



Фото: reykinside.ru

Не пугайтесь страшного слова «нейротрансмиттеры». Просто знайте, что это они отвечают за ваши ощущения тоски, апатии, снижение жизненной энергии. Или, может, вы одновременно чувствовали себя преисполненными эмоциями и обессиленными без видимой на то причины? Так вот, это тоже они.

Подробно о нейротрансмиттерах и как их дисбаланс на нас влияет, а также о влиянии антидепрессантов на организм вы узнаете на лекции проекта «Наука вне себя» .

Лектор — кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии БГУ Оксана Игоревна Губич.

Время: 14.00. Место — областная научно-техническая библиотека (ул. Космонавтов 19, 6-й этаж).

Вход свободный. Рекомендуемый возраст — 16+.



Фото: AFISHA.TUT.BY

Биографическую драму «Богемская рапсодия» о божественных Фредди Меркьюри и группе Queen в Могилеве показывают только в одном кинотеатре — «Ветразь». Сеансы есть на 17.20 и 19.45.

Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

2 декабря



Фото: bobrlife.by

За новогодним настроением, ностальгией и просто любопытства ради рекомендуем сходить на выставку елочных игрушек и новогодних открыток . В частной коллекции бобруйчанки Галины Жук их тысячи!

По экспонатам выставки можно не только проследить историю развития елочных игрушек, но и заглянуть в прошлое, когда традиционные Дед Мороз и Снегурочка были из ваты, а на ветках красовались веселые зверушки, разноцветные сосульки, фигурки клоунов и космонавтов из стекла.

Место — областной краеведческий музей им. Романова (площадь Славы, 1). Время — с 09.30 до 17.30. Стоимость билета: для школьников, учащихся и студентов — 1 рубль, для взрослых — 2 рубля.

Полную афишу мероприятий, которые проходят в Могилеве, смотрите на AFISHA.TUT.BY .