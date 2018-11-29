"Несколько десятков руководителей попали" Лукашенко заявил о новых задержаниях за откаты









Об этом он заявил сегодня в Орше на совещании по развитию льноводства и переработки льна.





"Никакого импорта. Мы машиностроительная страна, производим сложнейшие машины. Уже сейчас соберите заказы, допустим, с льнокомбината. Вплоть до создания цехов по импортозамещению в той же Орше. Все мы должны делать у себя. Ибо будут возить из-за рубежа, - сказал Лукашенко. - А почему возят - потому что там откаты. Там так называемые комиссионные - 8-15%.





Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Несколько десятков руководителей попали на этом самом импорте. Посредничество и так далее и тому подобное. Торопиться не будем, но я уже вижу. Потому что там уже задержаны люди с поличным".





Лукашенко обратил внимание, что производство тех или иных деталей, которые сейчас закупаются за рубежом, можно поручить отечественным предприятиям. "Гомсельмаш" страдает - не все мощности заняты, МТЗ - иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям", - предупредил он.







