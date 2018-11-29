Хищением занималась группа из 20 человек. Новые подробности дела о краже оружия в Барановичах

Радио Свабода в Следственном комитете. Об этом сообщилив Следственном комитете.





О том, что в одной из воинских чаще Барановичей происходили кражи оружия и боеприпасов, негосударственные СМИ сообщили 6 августа. Позже факт кражи подтвердили в Минобороны и Следственным комитете.





8 августа СК сообщил, что по делу о хищении оружия в Барановичах задержаны 14 человек. Инициатором возбуждения уголовного дела стал командир части.





Также в начале августа стало известно, что один из фигурантов дела - 24-летний прапорщик Дмитрий К., который, по предварительной информации, выносил оружие с территории части.





Однако родственники Дмитрия его вину категорически отрицают. Как рассказывала тогда мать Дмитрия Лариса, ее сын все время отдавал службе и жил очень скромно. О задержании сына она узнала через пять дней, когда к ней с обыском приехала следственная группа.





Как стало известно Свободе, следственные действия по делу о хищении оружия в Барановичах продолжаются до сих пор. Количество задержанных по делу лиц увеличилось до 20 человек.









Один из подозреваемых задержан в России





«Выявлено 20 человек, имеющих отношение к совершению противоправных действий, - сказал руководитель отдела информации Следственного комитета Сергей Кабакович. - Один из них задержан на территории Российской Федерации с украденным оружием. Решается вопрос о его экстрадиции. Фигуранты дела дают признательные показания. Всё похищенное оружие обнаружено и конфисковано», - утверждает Кабакович.





Расследование уголовного дела продолжается. Когда его передадут в суд, пока неизвестно.