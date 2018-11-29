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Хищением занималась группа из 20 человек. Новые подробности дела о краже оружия в Барановичах

30.11.2018 15:11 — Разное | Партизан  
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Расследование дела о хищении оружия и боеприпасов в одной из воинских частей Барановичей продолжается, уже задержано 20 человек. Обвиняемые дают признательные показания.

Хищением занималась группа из 20 человек. Новые подробности дела о краже оружия в Барановичах
фото носит иллюстративный характер
Об этом сообщили Радио Свабода в Следственном комитете. 

О том, что в одной из воинских чаще Барановичей происходили кражи оружия и боеприпасов, негосударственные СМИ сообщили 6 августа. Позже факт кражи подтвердили в Минобороны и Следственным комитете.

8 августа СК сообщил, что по делу о хищении оружия в Барановичах задержаны 14 человек. Инициатором возбуждения уголовного дела стал командир части.

Также в начале августа стало известно, что один из фигурантов дела - 24-летний прапорщик Дмитрий К., который, по предварительной информации, выносил оружие с территории части. 

Однако родственники Дмитрия его вину категорически отрицают. Как рассказывала тогда мать Дмитрия Лариса, ее сын все время отдавал службе и жил очень скромно. О задержании сына она узнала через пять дней, когда к ней с обыском приехала следственная группа.

Как стало известно Свободе, следственные действия по делу о хищении оружия в Барановичах продолжаются до сих пор. Количество задержанных по делу лиц увеличилось до 20 человек.


Один из подозреваемых задержан в России

«Выявлено 20 человек, имеющих отношение к совершению противоправных действий, - сказал руководитель отдела информации Следственного комитета Сергей Кабакович. - Один из них задержан на территории Российской Федерации с украденным оружием. Решается вопрос о его экстрадиции. Фигуранты дела дают признательные показания. Всё похищенное оружие обнаружено и конфисковано», - утверждает Кабакович.

Расследование уголовного дела продолжается. Когда его передадут в суд, пока неизвестно.

 
 
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Расследование дела о хищении оружия и боеприпасов в одной из воинских частей Барановичей продолжается, уже задержано 20 человек. Обвиняемые дают признательные...
 
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