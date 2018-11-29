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Совсем страх потеряли: в МИД России угрожают оккупацией Киева и Львова

30.11.2018 15:01 — Разное | Партизан  
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Об этом грубо намекнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В случае продолжения нападений радикалов в Украине на дипломатические учреждения РФ "у российской общественности может лопнуть терпение". 

Об этом на еженедельном брифинге в Москве 30 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, не стоит ли перенести консульства РФ из Киева и Львова на оккупированный Донбасс. Брифинг транслировал канал RT на YouTube.

"Я хочу напомнить, что украинские дипломатические консульские представительства здесь работают и здесь есть украинские дипломаты. Мы защищаем их. Но мы понимаем, что у людей возникает ощущение, что есть предел любому терпению", – заявила она.

При этом Захарова добавила, что России, возможно, не понадобится переносить представительства России в Киеве и Львове.

"Понимаете, наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. Вот у нас, например, было Генеральное консульство в Симферополе (Крым), а потом стало представительство министерства иностранных дел в регионе. Случается и так", – подытожила спикер МИД РФ.


В ночь на 26 ноября у консульства России во Львове прошла акция протеста из-за захвата кораблей Военно-морских сил Украины и 24 украинских моряков в районе Керченского пролива. 

Также активисты собирались под зданием консульства в Харькове и у посольства РФ в Киеве.

На следующий день во Львове усилили охрану здания российского консульства. Львовские депутаты призвали закрыть Генконсульство РФ.

 
 
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Об этом грубо намекнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
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