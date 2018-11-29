Зенон Пазьняк возвращается в Беларусь, и это знаменательное событие назначено на 2 декабря. Такое письмо пришло в редакцию "Белорусского партизана" и других независимых изданий; неизвестный сообщил даже график возвращения: посещение малой родины, а в 10.30 на Привокзальной площади Минска лидер КХП-БНФ выступит с обращением к народу.













"Белорусский партизан" обратился за комментарием к Юрасю Беленькому.





- Давайте говорить серьезно. За прошедшие годы журналистское сообщество могло бы повзрослеть. Зенон Станиславович Пазьняк уехал, потому что готовился план его убийства; повторно, находясь в Варшаве, спецслужбы готовили его убийство уже там, причем российские спецслужбы (то ли ФСБ, то ли ГРУ – поляки не уточняли, предоставляя нам информацию).





Не пойму, зачем сейчас вбрасывать такую чушь, честно, не могу понять, - говорит исполняющий обязанности председателя КХП-БНФ Юрась Беленький. – Вас же учили на журфаке: сначала надо установить источник информации, а затем уже делать выводы…













- Раз появляются такие слухи – следовательно, кому-то это нужно.





- Нужны для того, ради чего создавался псевдофронт во главе с агентом местной гэбухи (Беленький назвал фамилию действующего политика. – Ред.), которого в 1999 году мне персонально, когда поймали за руку, не отрицал, что "оттуда".





В Украине убийство Вячеслава Чорновола и развала Народного руха Украины по времени произошли раньше, но формула – один в один; когда руководство БНФ посетило Украину, у нас этот алгоритм был реализован на 50%.





Идет накат на ту политическую силу, которая действительно стоит на национальных позициях, чьим стержнем является национальная идея. Сейчас по чиновникам ходят "живые люди", потом выясняется, что документы у них со свастикой, белорусские чиновники не знают, как себя вести.





Очень похожий алгоритм действий наблюдался в Украине перед российской агрессией. А сейчас запускают некие слухи, чтобы превратить в цирк и председателя, и людей, которые за ним стоят.





Посмотрите, что сейчас происходило в Куропатах: мы многие годы создавали мемориал в Куропатах, появляются некие люди, которые начинают неразумные действия – в результате возникают суды, и начинается наступление на Народный мемориал.





Все это направлено на сам факт существования независимой и суверенной Беларуси.





Сначала нужно установить, откуда ноги растут – не ольгинские ли тролли запустили этот слух? А уже потом разговаривать и со мной, и с моими коллегами, а не сразу хвататься за дохлую утку.