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Беленький про "возвращение" Пазьняка: Не стоит хвататься за дохлую утку

30.11.2018 14:41 — Разное | Партизан  
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И.о.председателя КХП-БНФ Юрась Беленький прокомментировал "Белорусскому партизану" информацию про возвращение Зенона Пазняка в Беларусь, назвав ее "дохлой уткой".

Беленький про "возвращение" Пазьняка: Не стоит хвататься за дохлую утку
Зенон Пазьняк возвращается в Беларусь, и это знаменательное событие назначено на 2 декабря. Такое письмо пришло в редакцию "Белорусского партизана" и других независимых изданий; неизвестный сообщил даже график возвращения: посещение малой родины, а в 10.30 на Привокзальной площади Минска лидер КХП-БНФ выступит с обращением к народу.



"Белорусский партизан" обратился за комментарием к Юрасю Беленькому.

- Давайте говорить серьезно. За прошедшие годы журналистское сообщество могло бы повзрослеть. Зенон Станиславович Пазьняк уехал, потому что готовился план его убийства; повторно, находясь в Варшаве, спецслужбы готовили его убийство уже там, причем российские спецслужбы (то ли ФСБ, то ли ГРУ – поляки не уточняли, предоставляя нам информацию). 

Не пойму, зачем сейчас вбрасывать такую чушь, честно, не могу понять, - говорит исполняющий обязанности председателя КХП-БНФ Юрась Беленький. – Вас же учили на журфаке: сначала надо установить источник информации, а затем уже делать выводы…



- Раз появляются такие слухи – следовательно, кому-то это нужно.

- Нужны для того, ради чего создавался псевдофронт во главе с агентом местной гэбухи (Беленький назвал фамилию действующего политика. – Ред.), которого в 1999 году мне персонально, когда поймали за руку, не отрицал, что "оттуда". 

В Украине убийство Вячеслава Чорновола и развала Народного руха Украины по времени произошли раньше, но формула – один в один; когда руководство БНФ посетило Украину, у нас этот алгоритм был реализован на 50%.

Идет накат на ту политическую силу, которая действительно стоит на национальных позициях, чьим стержнем является национальная идея. Сейчас по чиновникам ходят "живые люди", потом выясняется, что документы у них со свастикой, белорусские чиновники не знают, как себя вести. 

Очень похожий алгоритм действий наблюдался в Украине перед российской агрессией. А сейчас запускают некие слухи, чтобы превратить в цирк и председателя, и людей, которые за ним стоят. 

Посмотрите, что сейчас происходило в Куропатах: мы многие годы создавали мемориал в Куропатах, появляются некие люди, которые начинают неразумные действия – в результате возникают суды, и начинается наступление на Народный мемориал.

Все это направлено на сам факт существования независимой и суверенной Беларуси. 

Сначала нужно установить, откуда ноги растут – не ольгинские ли тролли запустили этот слух? А уже потом разговаривать и со мной, и с моими коллегами, а не сразу хвататься за дохлую утку.

 
Теги: Минск
 
 
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И.о.председателя КХП-БНФ Юрась Беленький прокомментировал "Белорусскому партизану" информацию про возвращение Зенона Пазняка в Беларусь, назвав ее "дохлой уткой".
 
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