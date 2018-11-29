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Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию

30.11.2018 15:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию
БЕЛТА

Об этом сегодня было заявлено на заседании межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, которое прошло в Беловежской пуще, передает БЕЛТА.

Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро

"Все технические моменты устранены. Сегодня высокая готовность к подписанию этого документа", - сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой отметил, что работа над проектом документа длилась полтора года. "Мы сегодня поставили точку в вопросе согласования соглашения о взаимном признании виз. Надеемся, что в декабре текущего года главы правительств наших государств его подпишут", - сказал он.

Взаимное признание виз будет способствовать росту привлекательности двух стран, снимет определенные барьеры. С подписанием межправсоглашения будут созданы правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России.

Для обеспечения внутренней безопасности стороны договорились об электронном информационном взаимодействии между правоохранительными структурами. "Это облегчит нам процедуру контроля за режимом пребывания граждан иностранных государств, унифицирует списки граждан, в отношении которых принято решение о запрете въезда в ту или иную страну Союзного государства или, наоборот, выезда", - добавил Александр Горовой.

Источник: БЕЛТА.

 

 
 
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Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз.
 
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