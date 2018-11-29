Представительница молодёжного братства в честь святителя Николая Чудотворца при Свято-Христорождественской церкви г. Кобрина приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Quo Vadis»
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На Гроднинщине прошел молодёжный образовательный форум «Quo Vadis»
30.11.2018 — Разное | Кобринский вестник
Представительница молодёжного братства в честь святителя Николая Чудотворца при Свято-Христорождественской церкви г. Кобрина приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Quo Vadis»
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На Гроднинщине прошел молодёжный образовательный форум «Quo Vadis»
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