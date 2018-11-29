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Под Светлогорском столкнулись BMW и милицейский ВАЗ. Пострадала служебная собака

30.11.2018 16:08 — Разное | Tut.by  
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В Светлогорском районе в ДТП с участием BMW и милицейского автомобиля пострадала служебная собака по кличке Гера. Подробности сообщает ranak.me.


ДТП произошло 30 ноября на трассе Р82 возле агрогородка Чирковичи.

Предварительно установлено, что автомобиль Светлогорского отдела департамента охраны, в котором находились два сотрудника и служебная собака, двигался со стороны Паричей. Внедорожник, выезжая на главную дорогу, зацепил милицейскую машину. От удара ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся.

Люди в ДТП не пострадали, а вот собаку выбросило из салона, она получила незначительные травмы.



 
 
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В Светлогорском районе в ДТП с участием BMW и милицейского автомобиля пострадала служебная собака по кличке Гера.
 
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