Под Светлогорском столкнулись BMW и милицейский ВАЗ. Пострадала служебная собака

В Светлогорском районе в ДТП с участием BMW и милицейского автомобиля пострадала служебная собака по кличке Гера. Подробности сообщает ranak.me.





ДТП произошло 30 ноября на трассе Р82 возле агрогородка Чирковичи.

Предварительно установлено, что автомобиль Светлогорского отдела департамента охраны, в котором находились два сотрудника и служебная собака, двигался со стороны Паричей. Внедорожник, выезжая на главную дорогу, зацепил милицейскую машину. От удара ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся.

Люди в ДТП не пострадали, а вот собаку выбросило из салона, она получила незначительные травмы.







